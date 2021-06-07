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Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül

Her yıl binlerce orman yangını ile mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) havadan müdahale için kullandığı yöntem ve teknolojiler ödül getirdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 21:58
Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül

Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül

Türk Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen “E-Türkiye (eTR) Ödüllerinde” OGM, “Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu” projesiyle “En İyi Gelişim Gösteren Proje” dalında özel ödüle layık görüldü. Proje kapsamında OGM, 2021 yılında orman yangınları ile mücadele için gerekli yazılım ve donamıma sahip 4 adet İHA’dan hizmet alacak. İstanbul’dan Hatay’a kadar yaklaşık 1.650 kilometrelik yangına birinci derecedeki hassas alanlar İHA’lar aracılığıyla gözetlenecek.  

Kamu kurumları tarafından yürütülen örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefi ile TÜSİAD ve TBV tarafından düzenlenen eTR Ödülleri, bu yıl pandemi nedeni ile çevrim içi olarak gerçekleşti.  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın himayelerinde düzenlenen törende OGM’nin “Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu” projesi de ödüle layık görüldü. “En İyi Gelişim Gösteren Proje” dalında özel ödül alan proje kapsamında 2021 yılında orman yangınları ile mücadelede 1 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında kullanılmak gerekli yazılım ve donamıma sahip 4 adet İHA’dan hizmet alınacak. OGM, İHA’lar aracılığı ile İstanbul’dan Hatay’a kadar uzanan yaklaşık 1.650 kilometrelik yangına birinci derecede hassas alanları İHA’lar aracılığı ile gözetlenecek.  

OGM proje ile birlikte, orman yangınlarına müdahalede güncel bilişim teknolojileri kullanılarak, yangına konu yaşam alanlarının havadan tespiti, alınan görüntülerin değerlendirilerek yangın hakkında anlık bilgilerin elde edilmesi, sayısal haritalardan hızlıca analiz edilmesini sağlarken, yangın sahasında ihtiyaç duyulacak makine, araç gereç ve personelin organize edilmesi, yangınla mücadele unsurlarının entegre şekilde koordinasyonu ve elde edilen bilgiler, görüntüler ve değerlendirmeler neticesinde hızlı, etkin ve kusursuza yakın bir yangınla mücadele organizasyonu yürütecek. 

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Orman YangınıOGM
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