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Otel lobisinde soyunan kadına 6 ay hapis cezası

Kendisini aldatan sevgilisinin bir kadınla kaldığı otelin lobisinde çırıl çıplak soyunan genç kadın çıkarıldığı mahkemede 6 ay hapis cezası aldı. Ceza ertelenmedi.

31 Mart 2021 Çarşamba 07:56
Otel lobisinde soyunan kadına 6 ay hapis cezası

Otel lobisinde soyunan kadına 6 ay hapis cezası 


İstanbul'da sevgilisinin kendisini bir otel odasında aldattığı gerekçesiyle lobide soyunan genç kadın 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 6 ay hapis cezası verildi.


Akıllara durgunluk verer Sıra dışı olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası şüphelenen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, peşinden otele girdi.

ÇIRILÇIPLAK SOYUNMUŞTU

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.

OTELE GELEN POLİS MÜDAHALE ETTİ

Otel görevlisi ise 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası kıyafetlerini ve paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi. İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otelden alınan güvenlik görüntüleri delil olarak kabul edilip genç kadın hakkında dava açıldı.

6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Asliye Ceza Mahkemesinde 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan yargılanan kadın, hakim karşısında kendisini olay günü alkollü olduğunu belirterek savundu. Otel lobisinde sevgilisiyle görüşmek istediğini, talebi karşılanmayınca alkolün etkisiyle soyunduğunu, eylemi cinsel tatmin amacıyla yapmadığını ve suç işlemek kastı olmadığını beyan etti.

Genç kadın, yargılama sonucu 6 ay hapse mahkum edildi. Şüphelinin daha önce de başka bir suç işlediği gerekçesiyle cezada indirim yapılmadı ve 5 yıl boyunca ertelenen diğer cezasının da açıklanmasına karar verildi.
 

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