Otobüs karşı şeride geçti, 2 TIR'a çarparak yandı



Feci kaza, saat 13.30 sıralarında, Ağrı’nın Tutak ilçesindeki rampada meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 EG 1164 plakalı, 18’i yolcu 21 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, Patnos’tan Tutak ilçesine giderken, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otobüs, plakaları henüz belirlenemeyen 2 TIR’a çarparak alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevredekilerin söndürmeye çalıştığı yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi, hayatını kaybederken, 2’si ağır 18 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos yolu uzun süre trafiği kapalı kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

* “7 Kasım 2022 tarihinde saat 13.45 sıralarında Tutak ilçemiz girişinde, 1 yolcu otobüsü ve 2 adet TIR’ın karıştığı trafik kazası neticesinde, kazaya karışan araçlarda yangın meydana gelmiştir. 10 adet ambulans, 2 adet UMKE aracı, 3 adet AFAD aracı ile olay yerine intikal edilerek ilk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır.

* Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 16’sı hafif yaralı olmak üzere 18 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, savcılığın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara âcil şifâlar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır.” ifadelerine yer verdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada, araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

Kazanın ardından 10 ambulans, 2 UMKE, 3 AFAD aracının olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 16’sı hafif olmak üzere 18 yaralımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Vali Osman Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti.

Yaralılara “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Varol, daha sonra gazetecilere, üzücü bir kaza yaşadıklarını söyledi.

Kazaya bir otobüs ile 2 tırın karıştığını belirten Varol, “Kazanın hemen ardından da yangın çıkması nedeniyle öncelikle çok yanlış bilgiler oldu. Olaya karışmış bir tanker yok.” dedi.

Yangının başlamasının hemen ardından ekiplerin olaya müdahale ettiğini ifade eden Varol, “UMKE, 10 ambulansımız, AFAD ekiplerimiz hem Tutak Belediyemizin hem de çevre belediyelerin itfaiyeleri güçlü bir şekilde müdahale ettiler. Müdahale sonucunda çok kısa süre sonra biz de ilin yönetimi olarak olay yerine intikal ettik. Bu üzücü kaza sonucunda maalesef 7 vatandaşımızı kaybettik.” diye konuştu.

Varol, kazada 18 kişinin yaralandığını, bunlardan durumu ağır olan birinin Erzurum’a sevk edildiğini ve birisi ağır 17 kişinin de kentteki hastanelerde tedavi gördüğünü anlattı.

Kaza sonrası olay yerine gittiklerini ve kurtarma çalışmalarında ekiplerin yanında olduklarını vurgulayan Varol, “Kaza yapan araçları da olay mahallinden kaldırdık. Arkadaşlarımız yolu tekrar açmak için de son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum.” dedi.

Ulaşıma kapatılan Van-Ağrı kara yolunda kaza yapan araçlar kaldırıldı, bölgede temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri devam ediyor.

İKİ GÜNDE DÖRT OTOBÜS KAZASI

Dün Bolu‘da devrilen yolcu otobüsünde üç kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Sabah Amasya‘nın Taşova ilçesinde iş makinesine çarpan tur otobüsünde bulunan üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yine dün Yeniden Refah Partisi’nin Ankara’da yapılan 2’nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri‘ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün Nevşehir’de şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

Bugün Sivas‘ın Gürün ilçesinde geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

BOLU’DAKİ KAZADA ŞOFÖR TUTUKLANDI

Bolu’da meydana gelen kaza sonrası gözaltına alınan yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli, Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.