Pafta Tiyatro'nun yeni oyunu | Camille Düşünce



Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği tek kişilik oyunda Camille’yi Ebru Unurtan Urağ canlandırıyor. Irmak Bahçeci ve Yıldırım Fikret Urağ tarafından kaleme alınan oyunun müzikleri ise İranlı kompozitör Karen Homayounfar’ın imzasını taşıyor. Oyununu dekor tasarımını Sırrı Topraktepe, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu, kostüm tasarımını, Nihal Kaplangı, oyun içi filmin yönetmeni Kerem Çakıroğlu'nun yaptığı oyunun genel koordinatörü Nilay Kulakçeken ve reji asistanı Ayyüce Kar.

“Camille/Düşünce” adlı oyunumuz, Camille Claudel’in ömrünün son 30 yılını geçirdiği akıl hastanesi yıllarına odaklanır. Oyunda bu süreçten kesitler episodik bir kurgu içinde sunulmaktadır. Başlangıçta kapatıldığı akıl hastanesinden kurtulma umudu içinde olan Camille, annesinin onu, ömür boyu tecrit altında tutma kararlılığını gördükçe bu umudunu yitirir. Camille bu umutsuzluğa tüm hayatıyla, annesiyle, Rodin’le, hatta ömrünü adadığı heykel sanatıyla bir hesaplaşma sürecine girerek cevap verir. Bir başka deyişle oyun boyunca Camille’nin kapatıldığı dört duvar arasındaki sessiz isyanını izleriz. Oyun boyunca izlediğimiz bu hesaplaşmaya Camille’nin, sonunda açıklayacağını söylediği bir “sır” eşlik eder ve oyun bu sırrın seyirciye sunulmasıyla sona erer.

“Camille/Düşünce” oyunumuz 19 Ekim 2022 Çarşamba saat 20.30'da Kadıköy Baba Sahne'de izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen Yıldırım Fikret Urağ oyun hakkında, "'Camille/Düşünce' adını verdiğimiz oyunumuzda heykele duyduğu aşkla, önce öğretmeni sonra sevgilisi olan büyük heykeltıraş Rodin’e duyduğu aşk arasında kalan ve seçimini sanatından yana kullanma yürekliliğini gösteren bir kadının, Camille Claudel’in hikâyesini anlatıyoruz. Sanat dünyasında kadının neredeyse yok sayıldığı koşullar içinde bedeli çok ağır bir seçim bu! İşte bu yüzden bu oyun bizim için Camille Claudel’in başkaldırısına ve aşkına bir saygı duruşudur" dedi.

Oyun tarihleri şöyle:

19 EKİM 2022 SAAT 20.30 KADIKÖY BABA SAHNE

22 EKİM 2022 SAAT 20.30 BEYOĞLU SAİNT PULCHERİE SAHNESİ