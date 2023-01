Palace Suit Esenyurt Otelleri

İstanbul konumunda tatil yapmayı planlayan kişiler bölgede konaklamak için çoğu zaman Esenyurt mevkiini tercih etmektedir. Esenyurt konumunda yer alan suit otel sayısı her geçen gün artmaktadır. Zira bölgeye çok fazla ziyaretçi gelmekte ve turizm işletmeleri bakımından konaklama istihdamı arttırılmaktadır. Esenyurt butik oteller mevkiinde yer alan pek çok tatil tesisi alanında uzun zamandan bu yana başarılı hizmetleriyle bilinmektedir. Palace Suit Hotel de bu kapsamda müşterilerine başarılı hizmet sunan oteller arasındadır. Bunun yanı sıra Esenyurt merkezi bir konumda olduğu için de çok fazla tercih edilmektedir. Butik Esenyurt otel mevkiinde turizm işletmeleri tamamen müşteri ve çözüm odaklıdır. Dolayısıyla Esenyurt bölgesinde konaklama yapılacağı zaman; ulaşım, konaklama, yemek gibi tüm ihtiyaçlarda suit otel yetkilileri gerekli yönlendirmeyi yapacaktır.

Esenyurt Bölgesinde Butik Konaklama Çeşitleri

Esenyurt bölgesi her ne kadar butik otelleri ile ön plana çıksa da bölgede bulunan turizm alternatifleri yalnızca tatil tesisleriyle sınırlı değildir. Butik Esenyurt otelleri fiyatları da kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Yıldızlı ve butik konseptler şeklinde. Yıldızlı olan konsept lüks tesislerdir. Butik oteller ise daha salaş bir konsepte sahiptir. Esenyurt otelleri kapsamında yer alan yıldızlı oteller içerisinde iki farklı oda konsepti bulunmaktadır. Bunlar standart oda ve süit odalardır. Suit odalar daha geniş kapsamlı hizmetler içermektedir. Butik otellerde ise yalnızca standart odalar yer almaktadır. Fakat alınan hizmet oldukça kalitelidir. Tüm bunların yanı sıra bölgede konaklama için apartlar ve konaklama tesisleri de yer almaktadır. Apartlar kalabalık olarak tatil yapacak kişiler için uygundur. Konaklama tesisleri ise daha çok günlük konaklama için tercih edilmektedir. Eğer yakın zamanda İstanbul tatili yapmayı planlıyorsanız Esenyurt bölgesi oldukça uygun alternatiflere sahiptir.

Esenyurt Otel Fiyatları Fırsatları

Butik Esenyurt otel fiyatları konusu, bölgede bulunan konaklama alternatifleri kadar merak edilmektedir. Suit Esenyurt otel fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin yazımızın bu kısmını okumasında fayda olacaktır. Otel fiyatları hakkında net bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ilk olarak doğrudan firma yetkilileriyle iletişime geçmelidir. Bunun yanı sıra otel fiyatları karşılaştırma siteleri üzerinden de bilgi alabilmek mümkündür. Tatil karşılaştırma siteleri üzerinden aynı zamanda rezervasyon işlemi de yapılabilmektedir. Esenyurt otel fiyatları konusunda belirleyici olan unsurlardan diğeri kurum tercihidir. Yıldızlı otel fiyatları butik otel fiyatlarına kıyasla daha yüksek olabilmektedir. Yıldızlı tesisler içerisinde bulunan oda konseptleri de fiyatları bakımından belirleyici olabilmektedir. Suit oda tercihi yapan kişiler standart oda fiyatlarına kıyasla daha yüksek ücretler ödeyebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra butik Esenyurt otel fiyatları bakımında belirleyici olan iki unsur daha bulunmaktadır. Bunlar, oda içerisinde konaklayan kişi sayısı ve oda içerisinde konaklama süresidir. Her iki unsurun da nicelik olarak artmasıyla birlikte Esenyurt suit otel fiyatları da artacaktır.

Esenyurt Merkezde Gezilecek Yerler

Bilindiği üzere İstanbul, ülkemizin en önemli tarihi yapılarına sahiptir. İstanbul konumunda yer alan en önemli tarihi yapılardan bir tanesi Galata Kulesidir. Ülkemizin ve İstanbul’un önemli sembolleri arasında bulunan Galata Kulesi, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Dolayısıyla bölgede bulunan diğer tarihi yapılar da önem arz etmektedir. Suit Esenyurt otelleri konumunda yer alan tarihi yapılar aynı zamanda bölgenin turizm bakımından değerini de arttırmaktadır. İstanbul konumunda bulunan yapıların önem arz etmesi sebebiyle Palace Suit Hotel mevkiindeki yapılar da ilgi çekmektedir. Esenyurt otelleri mevkiinde üç önemli yapı mevcuttur. Bunlardan ilki Haramidere Sarnıcıdır. Sarnıcın bu kadar önemli olmasının sebebi tarihinin oldukça eski zamanlara dayanmasıdır. Bunun yanı sıra Esenyurt konumunda bulunan diğer yapı Viyana Köprüsüdür. Eski zamanlarda göçmenler tarafından yapıldığı bilinen bu köprü estetik görüntüsüyle de ilgi toplamaktadır. Butik Esenyurt otelleri konumundaki üçüncü yapı ise Tarihi Bağlar Çeşmesidir. Çeşmenin tarihinin Osmanlı zamanlarına dayandığı bilinmekte ve mimarisi merak edilmektedir. Suit esenyurt otelleri de sırf bu yüzden ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır.

Esenyurt’ta Ne Yenilir? Ne İçilir?

Esenyurt suit tatil deneyimi yaşayan ziyaretçiler, bölgedeki restoranlarını da deneyimlemektedir. Bilindiği üzere İstanbul konumunda düzenli olarak gastronomi etkinlikleri yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü de gerek ülkemiz gerekse İstanbul, yemek kültürü bakımından dünya çapında ön plana çıkan yerler arasındadır. Suit Esenyurt otelleri içerisinde müşterilere sunulan yemekler dünya mutfağı ve Türk mutfağı kapsamında çıkmaktadır. Yemek zamanını oda içerisinde geçirmek isteyen kişiler oda servisi kullanabilmektedir. Fakat bunun yanı sıra dışarıda vakit geçirmek isteyen kişiler de yer almaktadır.

Onlar için de Esenyurt hotel bölgesinde yer alan yerel restoranlara gidilmesi tavsiye edilmektedir. Yerel restoranlar içerisinde de ağırlıklı olarak dünya ve Türk mutfağı menüleri yer almaktadır. Bu menüler içerisinde de et ve et yemekleri ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Fakat ülkemize has yöresel lezzetler de tercih edilmektedir. Özellikle yabancı turistler tarafından yöresel lezzetler çok daha fazla tüketilmektedir. Tüm bunların yanı sıra ülkemizin içecek kültüründe önemli yere sahip olan kahveler de sıklıkla tüketilmektedir. Bilindiği üzere ülkemizin kültürel sembollerinden olan Türk kahvesi, içecek kültürümüzün temel yapı taşları arasındadır. Özellikle yabancı turistlerin Türk kahvesine gösterdiği ilgi oldukça yoğundur.

Palace Suit Hotel Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Butik Esenyurt otel fiyatları kadar merak edilen konular arasında ödeme yöntemleri de yer almaktadır. Palace Suit Hotel içerisinde, müşterilere sunulan çeşitli ödeme yöntemleri mevcuttur. Bunlar nakit ödeme ve kredi kartıyla ödemedir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde bankayla görüşme yaparak ödemeyi taksitlendirebilmek mümkündür. Bunun yanı sıra suit otel fiyatları ödeme yöntemleri hakkında bilinmesi gereken bir husus daha yer almaktadır. Bu da ödemenin peşin olarak yapılması gerektiğidir. Ülkemiz kapsamında hizmet veren tüm turizm işletmesi otellerine yapılan ödemeler, tesis girişi esnasında yapılmaktadır. Eğer yakın zamanda İstanbul tatili yapmayı planlıyorsanız, butik esenyurt otelleri ödeme yöntemlerini bilmenizde fayda olacaktır.

Esenyurt da Popüler Yerler Neresidir?

Yazımızın önceki kısımlarında İstanbul’da yer alan tarihi yapıların öneminden bahsetmiştik. Bunun yanı sıra Esenyurt’ta sayıca oldukça fazla tarihi yapı bulunduğundan da söz etmiştik. Palace Suit Hotel bölgesinde bulunan tarihi yapılar sebebiyle tercih edilmektedir. Dolayısıyla bölge bir anda popüler hale gelmektedir. Esenyurt mevkiinde yer alan popüler yerlerden ilki Haramidere Sarnıcıdır. Bunun yanı sıra Viyana Köpürsü ve Tarihi Bağlar Çeşmesi lokasyonu da oldukça popülerdir. Esenyurt sokaklarında özellikle akşam vakitleri canlı müzikler yapılmaktadır. Dolayısıyla ziyaretçiler akşam yürüyüşleri esnasında sokaklarda müzik dinleyebilmektedir. Esenyurt mevkiinde yer alan caddeler de, tatilciler için popüler yerler arasındadır.

Esenyurt’a Ulaşım Nasıl Sağlanır?

İstanbul tatili yapmayı planlayan kişiler, Esenyurt butik otelleri mevkiine farklı ulaşım ağlarıyla gidebilmektedir. Palace Suit Hotel ulaşım sağlamak için aktarmalı ve doğrudan ulaşım tercihinde bulunabilirsiniz. Aktarmalı olarak yapılan ulaşımlarda, ziyaretçiler ufak bir İstanbul gezintisi de yapmış olacaklardır. Esenyurt mevkiine aktarmalı olarak gitmek için; vapur, tramvay ve metrobüs seçenekleri kullanılabilmektedir. Özellikle vapur tercihi yapan tatilciler ulaşımlarından büyük keyif alacaklardır. Bunun yanı sıra bölgeye doğrudan ulaşmak da mümkündür. Otobüs ve minibüs tercihinde bulunularak suit esenyurt otelleri bölgesine doğrudan gitmek mümkündür. Yakın zamanda Esenyurt mevkiinde konaklayacak olan kişilerin bunları bilmesinde fayda olacaktır.