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Pandemide İstanbullu'lar hareketsiz kalmadı

Spor İstanbul, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Mart 2020’den bu yana alternatif faaliyetler yürüterek İstanbulluları sporla buluşturmaya devam etti. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:18
Pandemide İstanbullu'lar hareketsiz kalmadı

Pandemide İstanbullu'lar hareketsiz kalmadı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, pandemi süresince gerçekleştirdiği ‘Online Egzersiz’ programlarıyla evlere konuk olarak bireylerin hareketli ve aktif kalmasını sağladı.  

Spor İstanbul, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Mart 2020’den bu yana alternatif faaliyetler yürüterek İstanbulluları sporla buluşturmaya devam etti. 

Bu süreçte İstanbul’da 100’ü aşkın noktada haftanın her günü uzman eğitmenler eşliğinde açık hava egzersizleri gerçekleştirilirken, Instagram canlı yayınlarında yapılan Online Egzersizler sayesinde evden çıkamayan bireylerin spor yapması sağlandı. 

Düzenlenen Online Egzersizler’de; Evde Egzersiz (Yetişkin), Evde Egzersiz Çocuk ve Evde Egzersiz Genç Kal (65 yaş üştü) için farklı saatlerde yaş gruplarına özel programlar uygulandı.  Spor İstanbul’un Instagram canlı yayınları ile Haziran 2020’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanından toplam 5 milyon 29 bin kişiye erişildi. 

Spor İstanbul, Online Egzersiz programlarıyla evlere konuk olarak evde kalan herkesi sporla buluşturmayı sürdürecek. Online Egzersiz programlarını instagram.com/ibbsporistanbul adresi üzerinden takip edebilirsiniz. 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 22:47
Anahtar Kelimeler:
HareketsizİBBPandemi
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