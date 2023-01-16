Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti
Param, Türkiye’de ve dünyada sürdürdüğü büyüme stratejisi doğrultusunda üst düzey atamalar gerçekleştirdi. 2023 yılı itibarıyla Murat Düzgün, "CHRO - Chief Human Resources Officer" görevine getirilirken; Feyza Dereli Fedar, "CMO - Chief Marketing Officer" olarak atandı. Cansu Müftüoğlu, "CFO - Chief Finance Officer" olurken, Taner Anlatıcı ise "CSIO - Chief Strategy and Investment Officer" görevini üstlendi. 2012 yılından bu yana farklı görevlerde Param'a katkı sağlayan Gamze Koçer, yeni dönemde kariyerine "CCSO - Chief Customer Success Officer" olarak devam edecek. Böylelikle Param, öncülük ettiği fintek sektörüne güçlü kadrosuyla yön vermeyi sürdürecek.
Param "CHRO - Chief Human Resources Officer": Murat Düzgün
Murat Düzgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini (MBA) tamamladı. Kariyerine 2000 yılında HSBC Bank İnsan Kaynakları ekibinde MT olarak başlayan Düzgün, 2012 yılına kadar Türkiye ve Londra'da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Performans ve Ücret Yönetiminden Sorumlu Departman Yöneticisi olarak çalıştı. Nisan 2012'de Odeabank kurucu yönetim ekibinde kariyerine devam eden Murat Düzgün, 10 yılı aşkın süreçte tüm İK fonksiyonlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmekteydi.
Param "CMO - Chief Marketing Officer": Feyza Dereli Fedar
Param "CFO – Chief Finance Officer": Cansu Müftüoğlu
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Cansu Müftüoğlu, çalışma hayatına PwC Türkiye’de başladı. Bağımsız Denetçi olarak başladığı kariyerine 2018 yılında aynı şirkette Yönetim Danışmanı olarak devam eden Cansu Müftüoğlu, Aralık 2020'den itibaren Anatolia Geneworks'de Chief Financial Officer (CFO) olarak çalışmaktaydı.
Param "CSIO - Chief Strategy and Investment Officer": Taner Anlatıcı
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İtalya Bocconi Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayan Taner Anlatıcı, kariyerine Citibank'ta başladı. Uzun yıllar Citibank'ın yurt içi ve yurt dışındaki genel merkezlerinde, sonrasında Morhipo'da finans ve strateji alanlarında çalışan, 2019-2021 yılları arasında ise Hepsiburada'da Strateji Direktörlüğü yapan Anlatıcı, GittiGidiyor'da Chief Strategy and Operations Officer olarak görev yapmaktaydı.
Param "CCSO - Chief Customer Success Officer": Gamze Koçer
Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gamze Koçer, 2012’nin Aralık ayında Param'da göreve başladı. 10 yıllık süreçte birçok farklı birimde başarılı işlere imza atan Koçer; son olarak Param Group bünyesinde Proje Yönetimi ve Operasyon Birimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Ürün ve Süreç Yönetimi Birimlerinden sorumlu TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.