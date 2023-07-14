Payam Ekolojik Badem Köyü Projesi’ne destek bekliyor

TOÇEV, binlerce çocuğun geleceğine ışık olacak

"Okumak her çocuğun hakkıdır" diyerek yola çıkan TOÇEV, Payam Ekolojik Badem Köyü projesiyle sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturarak, binlerce çocuğun geleceğine ışık tutuyor. 1800 badem ağacının çocukların geleceğine uzanan yolculuğu için hasat öncesi köy destekçilerini bekliyor.

TOÇEV, #Okumaİstekli çocukları tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak desteklemeye devam ediyor. Çocukların eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları tüm kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, yazlık kışlık giyim, hijyen ürünleri gibi temin eden vakıf, bir diğer yandan çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini de önemseyen vakıf geçen sene eylül ayında hayata geçirilen Payam Ekolojik Badem Köyü projesindeki çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Çocuklara doğayı sevdirmek düşü ve ülke topraklarına çocuklarla sahip çıkma fikrinden ortaya çıkan, 2012 yılında temelini atan ve adını baharın müjdecisi badem ağaçlarından alan Payam Ekolojik Badem Köyü projesi hasat zamanı öncesinde bağışçıların destekleriyle güçlenmeyi hedefliyor.

köyün birçok hedefinin olduğundan bahsederek, “PAYAM Ekolojik Badem Köyü hem çocuklara organik tarım ilkelerini öğrenebilecekleri, uygulayabilecekleri, sağlıklı ve gelişime açık bir yerleşke. Her geçen gün tarım faaliyetlerinin azaldığı Türkiye’de tarım topraklarına sahip çıkacak ve zenginleştirecek. Topraklar sürekli işlendiği, dengeli, canlı ve verimli tutulacağı için ise verimli kalacak. Şimdi bağışçılarımızın destekleriyle köyü hasata hazır hale getirmeye çalışıyoruz” diyor.

Uzun araştırmalar sonucunda proje için 2012 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde, badem yetiştiriciliğine uygun 53 dönümlük bir arazi seçilmişti. Arazinin 30 dönümlük alanında yaklaşık 1.200 badem fidanı ekildikten sonra 2022 yılında da kalan arazide de 600 adet daha badem fidanı toprakla buluştu. Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutan vakıf araziye 100 adet meyve ağacı ve lavanta dikimi de gerçekleştirdi. Günümüzde 1.800 adet badem ağacının büyümeye devam ettiği köyde tüm üretim organik tarım ilkelerine göre yürütülüyor.

Çocukların sorunlarına akılcı ve faydalı çözümler getiren TOÇEV’in sürdürülebilir kaynak yaratmayı amaçlayan Payam köyündeki ağaçlar ürün verip kendi içinde bütçe dengesi oluşturuncaya dek ihtiyaç duyduğu bakım, fidan yenileme, aşılama, besleme gibi işlemler için https://www.tocevdukkan.com/agac-bakim-paketi üzerinden detaylı bilgi alınabilir ve destek olunabilir.