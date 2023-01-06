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Pera Klasikleri Başlıyor!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2023 yılını “Pera Klasikleri” adlı yeni klasik müzik serisiyle karşılıyor. Konser serisinin ilk konuğu, Türkiye’nin en uzun soluklu nefesli beşlisi Golden Horn Brass.  

06 Ocak 2023 Cuma 18:22
Pera Klasikleri Başlıyor!

Golden Horn Brass ile “Pera'da Yeni Yıl” Pera Klasikleri Başlıyor!
 

Bakır nefesli enstrümanları daha yaygın ve popüler hale getirmek amacıyla 2004 yılında müzik yolculuğuna başlayan Golden Horn Brass nefesli sazlar beşlisi, Pera Müzesi’nin Pera Klasikleri konser serisinin ilk konuğu olarak 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.30’da müzikseverlerle buluşacak. “Pera’da Yeni Yıl” başlıklı konser, Mozart’tan Bizet’ye, Verdi’den Rodriguez’e uzanan zengin bir repertuvardan oluşuyor.

2014 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nin “Yılın Oda Müziği Topluluğu” kategorisinde Birincilik Ödülü’ne değer görülen Golden Horn Brass, yurtiçi konserlerinin yanı sıra önemli uluslararası organizasyonlarda da Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Topluluk, zengin bir klasik müzik repertuvarını farklı düzenlemelerle dinleyiciye sunuyor.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda gerçekleştirilecek “Pera’da Yeni Yıl” konseri, müzenin tarihi ve büyülü atmosferinde dinleyicileri renkli bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Golden Horn Brass

Begüm Gökmen (Korno)

Julian Lupu (Trompet)

Renato Lupu (Trompet)

Sinan Şirin (Tuba)

Emre Berbergil (Trombon)

Anahtar Kelimeler:
PeraPera Palas
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