Prof. Dr. Huban Atilla, Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı oldu

Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden ülkemizin en köklü kuruluşlarından Türk Oftalmoloji Derneği’nin yeni genel başkanı Prof. Dr. Huban Atilla oldu. Antalya’da yapılan genel kurulun ardından 2021 yılından bu yana TOD Genel Sekreteri olarak görev yapan Atilla, genel başkanlık görevini Prof. Dr. Ziya Kapran’dan devraldı.

Türkiye’deki göz doktorlarının tek mesleki temsil kuruluşu olarak 1928 yılında kurulan Türk Oftalmoloji Derneği’nin yeni genel başkanı Prof. Dr. Huban Atilla oldu. Yapılan seçimli genel kurulda 2023 – 2025 dönemi Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi yapıldı. Prof.Dr. Kıvanç Güngör Genel Sekreter ve Gelecek Dönem Başkanı olarak seçildi. Prof. Dr. Huban Atilla ve yönetim kurulu göreve başladı.

Huban Atilla genel kurulda yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşadığımız deprem felaketinde derneğimize liderlik yapan, bu zor dönemde fedakarca çalışarak çok önemli işler başaran Prof. Dr. Ziya Kapran’a ve Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk göz doktorları ve mesleğimizin gelişimi için karşılaştıkları hiçbir zorluk karşısında yılmadan mücadele ederek bizlere ve gelecek dönemlere örnek oldular. Yeni yönetim kurulu olarak bizler de en iyi şekilde çalışarak 2 yıl boyunca mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Türk Oftalmoloji Derneği’mizin 95. Kuruluş yılında bu önemli görevi devralmanın gururu içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve vizyonunu benimseyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizi bu göreve layık gören ve oy kullanan tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

TOD Genel Başkanı görevini Prof. Dr. Huban Atilla’ya devreden Prof. Dr. Ziya Kapran ise “Değerli dostum kıymetli meslektaşımı tebrik ederim, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dilerim. Biz zor zamanlarda bilikte çalışarak güçlüklerin üstesinden geldik, başkanımız ve yeni yönetim kurulumuzun da aynı anlayış ile yol alacağına inanıyorum ” dedi.

Göz hekimlerinin gelişimine katkı

TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla genel kurulda yaptığı konuşmasında öncelikle 57. Ulusal Kongre’nin orgnazisyonunda görev yapan tüm TOD üyelerine ve genel kurula katılan meslektaşlarına teşekkür etti. 1928 yılında kurulan Türk Oftalmoloji Derneği’nin Türkiye’de 5 binden fazla göz doktorunu temsil ettiğini hatırlatarak, “Benim ve ekip arkadaşlarımın bundan sonraki amacı, göz doktoru üyelerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamak, küresel ölçekte başarılar yakalayarak ülkemizi temsil edecek göz doktorlarının yetişmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak olacak. Yeni dönemde de halkımızın ihtiyacı olan göz sağlığı hizmetini bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek ve hızla uygulayarak, en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Türk göz doktorlarının ve mesleğimizin gelişimi için hep birlikte elele çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.

Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Huban Atilla – Genel Başkan

Prof. Dr. Kıvanç Güngör – Genel Sekreter ve Gelecek Dönem Genel Başkanı

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Suzan Güven Yılmaz

Prof. Dr. Onur Konuk

Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu

Prof. Dr. Feyza Önder

Prof. Dr. Hakan Özdemir

Prof. Dr. Banu Turgut Öztürk

Doç. Dr. Gamze Uçan Gündüz

Prof. Dr. Gürsel Yılmaz

Prof. Dr. Tekin Yaşar

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Melis Palamar Onay

Prof. Dr. Muhammed Batur

Prof. Dr. Yaşar Duranoğlu