Rezerv kanıtları kripto para ekosistemi için neden önemli?

Bu kanıtlar yalnızca kullanıcılar için değil sağladığı şeffaflık açısından piyasaların geneli için de oldukça önemli hale geldi. OKX Türkiye Pazarlama Direktörü Ahmet Onur Yeygün, rezerv kanıtlarının ekosistemin geleceğine nasıl yön verdiğini açıkladı.

Kripto para piyasalarında son yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcılar nezdinde varlıklarının güvenliğine ilişkin bir endişe oluştu. Bazı borsalar bu endişeleri gidermek adına rezerv kanıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Global kripto para borsası OKX de rezerv kanıtlarını yayımlayan ilk borsalardan biri oldu. Peki rezerv kanıtları neden bu kadar önemli? OKX Türkiye Pazarlama Direktörü Ahmet Onur Yeygün, varlık güvenliği kapsamında rezerv kanıtının önemini açıkladı.

Varlık güvenliği

“Yalnızca kripto paralar değil herhangi bir yatırım işlemi esnasında en önemli hususların başında varlıkların güvenliği geliyor. Özellikle işlemlerin gerçekleştirildiği platformların ve varlık saklama hizmeti veren kurumların hem gerekli güvenlik önlemlerini alması hem de şeffaf bir görünüme bürünmesi gerekiyor.

Öte yandan varlık güvenliği konusu kripto para piyasaları özelinde son dönemde yaşanan gelişmelerinin ardından gündemdeki yerini üst sıralara çıkardı. Ancak, piyasaları olumsuz etkileyen bu olayın ardından ekosistemin kendi içerisinde gerekli dönüşümü gerçekleştirdiğine şahit olduk. Bugün başta kripto para borsaları olmak üzere, saklama hizmeti veren birçok kuruluş varlık güvenliğini ve şeffaflığı daha fazla önemsiyor.

Rezerv kanıtı ne sağlıyor?

Piyasalarda oluşan güvenlik endişelerini gidermek isteyen kripto para borsalarının attığı adımların başında rezerv kanıtlarını açıklamak geliyor. Rezerv kanıtı, borsanın yükümlülükleri kadar rezerv tutup tutmadığına yönelik bir ispat sunuyor. Bağımsız üçüncü taraflarca açıklanan bu veriler yatırımcılara da varlıklarının güvende olup olmadığına ilişkin işaret veriyor. Bu kanıtlar çerçevesinde yükümlülükleri kadar rezerv tutmayan kuruluşları riskli olarak sınıflandırabilmek de mümkün. Ayrıca bu kanıtlar sayesinde borsaların rezervlerinde hangi kripto paradan ne kadar tutulduğuna ilişkin veriler de takip edilebiliyor.

Baktığımız zaman rezerv kanıtı ve şeffaflık adına gerçekleştirilen diğer uygulamalar güven sorunu taşıyan ekosistem için artık birer gereklilik haline gelmiş durumda. Halen gelişimini sürdüren kripto para piyasaları bu gereklilikleri sağlayan paydaşlarla büyümeye devam edecektir.

Merkle tree ile rezerv kanıtı kişiselleşiyor

Rezerv kanıtlarıyla sağlanan şeffaflığın bir sonraki adımını ise merkle tree oluşturuyor. Bu adım aslında rezerv kanıtlarının bir nevi kişiselleştiriliyor. Böylece yatırımcılar kendi varlıklarının durumunu blockchain teknolojisinin sağladığı bu yöntemle görerek güvenlik endişelerini giderebiliyor.”