RTB House FLEDGE testlerine başladı
"Gizlilik Korumalı Alanı" (Privacy Sandbox) önerilerinin duyurulmasından bu yana RTB House, kullanıcı gizliliğine saygı gösterirken meşru reklam kullanım durumlarını destekleyen uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler üzerine çalışmaya başladı. Şirket, Ocak 2020'den bu yana platformunu Privacy Sandbox vizyonuyla tamamen uyumlu hale getirmek için her türlü çabayı gösterdi.
Yapılan çalışmaların bir parçası olarak, yeni düzenlemelerle gizliliği koruyan reklamların deneylerini hayata geçirmek için W3C'de görüşmeler gerçekleştirildi. Bu tür testlerin Privacy Sandbox ekosisteminin davranışsal hedefleme ve kişiselleştirme bölümlerinin potansiyeli hakkında önemli bilgiler sağlayacağını öngörerek, devam eden bir simülasyonun parçası olan RTB House, test süreçlerini başlattı. Google'ın spesifikasyonlarına uygun hale getirmeyi başaran şirket, sonuçların tamamı yayınlayarak, sektörün beğenisine sunacak. Böylece reklam sektörünün tüm paydaşları ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek kendi çözümlerine yön verebilecek.
3. Parti Çerezlere Verilecek Destek Süresi Uzatıldı
Google kısa süre önce yaptığı açıklama ile üçünü parti çerezlere verilecek destek takvimini güncellediğini duyurdu. Bu duyuruya göre 2023’ün ortasına kadar destek devam edecek. Can Tunçer, sürenin uzatılmasının yeni nesil reklam sistemlerinin test edilmesi ve reklamcıların bu alandaki eğitimlerinin tamamlanması için pozitif bir yaklaşım olduğunu belirtti. Yeni sistemde pazarlama uzmanlarına sağlanacaklar arasında şunlar yer alıyor:
- İlgi grupları. Yalnızca reklamverenin sitesindeki davranışlarına göre benzer özellikleri veya ilgi alanlarını paylaşan bir grup kullanıcı.
- Teklif akışı. Bir Ad Exchange ile teklif verenler arasındaki protokole dayalı veri akışı (istekler ve yanıtlar)
- Teklif mantığı. Privacy Sandbox'ın en önemli noktalarından biri, reklam sunumunun merkezsizleştirilmesidir. Bu ayarda JavaScript'te tanımlanan teklif verme algoritmaları sunucu tarafında değil, kullanıcının cihazlarında yürütülür. Bu, nihai sistemde kullanıcı verilerinin bu süreçte cihazlarını terk etmediği anlamına gelir.
- Kazanan görüntülenme. Tarayıcıda görüntülenen kazanan reklamlar
- Dönüşüm ilişkilendirmesi. Reklamlara dönüşüm için kredi atama