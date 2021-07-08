RTB House FLEDGE testlerine başladı

"Gizlilik Korumalı Alanı" (Privacy Sandbox) önerilerinin duyurulmasından bu yana RTB House, kullanıcı gizliliğine saygı gösterirken meşru reklam kullanım durumlarını destekleyen uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler üzerine çalışmaya başladı. Şirket, Ocak 2020'den bu yana platformunu Privacy Sandbox vizyonuyla tamamen uyumlu hale getirmek için her türlü çabayı gösterdi.

Yapılan çalışmaların bir parçası olarak, yeni düzenlemelerle gizliliği koruyan reklamların deneylerini hayata geçirmek için W3C'de görüşmeler gerçekleştirildi. Bu tür testlerin Privacy Sandbox ekosisteminin davranışsal hedefleme ve kişiselleştirme bölümlerinin potansiyeli hakkında önemli bilgiler sağlayacağını öngörerek, devam eden bir simülasyonun parçası olan RTB House, test süreçlerini başlattı. Google'ın spesifikasyonlarına uygun hale getirmeyi başaran şirket, sonuçların tamamı yayınlayarak, sektörün beğenisine sunacak. Böylece reklam sektörünün tüm paydaşları ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek kendi çözümlerine yön verebilecek.

, “RTB House'da yakın zamanda önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Yeni nesil yaklaşımı kullanarak tüm reklam sunma süreci boyunca teknolojimizin ilk uyarlamasını tamamladık. Bu sürecin bir parçası olarak, İlgi Gruplarının kullanıcılara atanmasını, teklif akışını, kazanan gösterimleri ve dönüşüm ilişkilendirmesini başarıyla gösterdik. Sonunda, JavaScript rutinleri tarafından tanımlanan teklif verme mantığını kullanarak gerçek reklamlar sunabildik. Böylece gelecek değişikliklere tamamen uyumlu çözümlere kavuştuk” dedi.

3. Parti Çerezlere Verilecek Destek Süresi Uzatıldı

Google kısa süre önce yaptığı açıklama ile üçünü parti çerezlere verilecek destek takvimini güncellediğini duyurdu. Bu duyuruya göre 2023’ün ortasına kadar destek devam edecek. Can Tunçer, sürenin uzatılmasının yeni nesil reklam sistemlerinin test edilmesi ve reklamcıların bu alandaki eğitimlerinin tamamlanması için pozitif bir yaklaşım olduğunu belirtti. Yeni sistemde pazarlama uzmanlarına sağlanacaklar arasında şunlar yer alıyor: