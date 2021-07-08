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RTB House FLEDGE testlerine başladı

RTB House, Privacy Sandbox'ın yeni nesil reklam sistemi FLEDGE’i başarıyla kullanan ve küresel olarak gerçek reklam gösterimleri satın alan ilk DSP oldu

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:23
RTB House FLEDGE testlerine başladı

RTB House FLEDGE testlerine başladı

"Gizlilik Korumalı Alanı" (Privacy Sandbox) önerilerinin duyurulmasından bu yana RTB House, kullanıcı gizliliğine saygı gösterirken meşru reklam kullanım durumlarını destekleyen uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler üzerine çalışmaya başladı. Şirket, Ocak 2020'den bu yana platformunu Privacy Sandbox vizyonuyla tamamen uyumlu hale getirmek için her türlü çabayı gösterdi.

Yapılan çalışmaların bir parçası olarak, yeni düzenlemelerle gizliliği koruyan reklamların deneylerini hayata geçirmek için W3C'de görüşmeler gerçekleştirildi. Bu tür testlerin Privacy Sandbox ekosisteminin davranışsal hedefleme ve kişiselleştirme bölümlerinin potansiyeli hakkında önemli bilgiler sağlayacağını öngörerek, devam eden bir simülasyonun parçası olan RTB House, test süreçlerini başlattı. Google'ın spesifikasyonlarına uygun hale getirmeyi başaran şirket, sonuçların tamamı yayınlayarak, sektörün beğenisine sunacak. Böylece reklam sektörünün tüm paydaşları ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek kendi çözümlerine yön verebilecek.

RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, “RTB House'da yakın zamanda önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Yeni nesil yaklaşımı kullanarak tüm reklam sunma süreci boyunca teknolojimizin ilk uyarlamasını tamamladık. Bu sürecin bir parçası olarak, İlgi Gruplarının kullanıcılara atanmasını, teklif akışını, kazanan gösterimleri ve dönüşüm ilişkilendirmesini başarıyla gösterdik. Sonunda, JavaScript rutinleri tarafından tanımlanan teklif verme mantığını kullanarak gerçek reklamlar sunabildik. Böylece gelecek değişikliklere tamamen uyumlu çözümlere kavuştuk” dedi.

3. Parti Çerezlere Verilecek Destek Süresi Uzatıldı

Google kısa süre önce yaptığı açıklama ile üçünü parti çerezlere verilecek destek takvimini güncellediğini duyurdu. Bu duyuruya göre 2023’ün ortasına kadar destek devam edecek. Can Tunçer, sürenin uzatılmasının yeni nesil reklam sistemlerinin test edilmesi ve reklamcıların bu alandaki eğitimlerinin tamamlanması için pozitif bir yaklaşım olduğunu belirtti. Yeni sistemde pazarlama uzmanlarına sağlanacaklar arasında şunlar yer alıyor:

  • İlgi grupları. Yalnızca reklamverenin sitesindeki davranışlarına göre benzer özellikleri veya ilgi alanlarını paylaşan bir grup kullanıcı.
  • Teklif akışı. Bir Ad Exchange ile teklif verenler arasındaki protokole dayalı veri akışı (istekler ve yanıtlar)
  • Teklif mantığı. Privacy Sandbox'ın en önemli noktalarından biri, reklam sunumunun merkezsizleştirilmesidir. Bu ayarda JavaScript'te tanımlanan teklif verme algoritmaları sunucu tarafında değil, kullanıcının cihazlarında yürütülür. Bu, nihai sistemde kullanıcı verilerinin bu süreçte cihazlarını terk etmediği anlamına gelir.
  • Kazanan görüntülenme. Tarayıcıda görüntülenen kazanan reklamlar
  • Dönüşüm ilişkilendirmesi. Reklamlara dönüşüm için kredi atama
Anahtar Kelimeler:
RTB HouseRTB House FLEDGE
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