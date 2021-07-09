Sabancı Vakfı Düzenledi | Köyde golf turnuvası

SABANCI VAKFI GENEL MÜDÜRÜ NEVGÜL BİLSEL SAFKAN: “HER YAŞTAN İNSANIN KATILDIĞI BU GOLF TURNUVASI İLE SPORUN KAPSAYICI VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ GÖRMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. sezonunda “Bu Köyde Herkes Sporcu” projesiyle Türkiye’nin beş Fark Yaratanından biri seçilen Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı öncülüğünde Denizli’nin Eziler köyünde Golf Turnuvası düzenlendi. 7’den 70’e tüm köy halkının büyük ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirilen Eziler Cup Golf Turnuvası’na çevre köylerden de katılım oldu.

Denizli’nin Eziler köyünde 2016 yılından bu yana Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Suat Arı’nın girişimiyle, her yaştan katılıma açık bir golf turnuvası düzenlendi. Belediyenin desteği ve köylülerin katkısıyla düzenlenen turnuvaya Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Denizli Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan ve Türkiye’nin ilk kadın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya katılım gösterdi. Yoğun ilgi gören turnuvada Eziler köyünde genç yaşlı herkes golf sopasıyla atış yaptı.

Bir Köyün Kaderini Sporla Değiştirdi

Suat Arı 6 yıldır Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Eziler köyünde büyük bir değişimin öncüsü oldu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım eden çocukların okul dışı saatlerde spor faaliyetleri ile uğraşmalarını sağlamak için Suat Arı ev ev gezerek projelerini anlattı.

Köylülerin güvenini kazanan Arı, yetenekli kız çocuklarının da takım çalışmalarına katılması için büyük çaba gösterdi. Farklı spor dallarıyla tanıştırarak sporu sevdirdiği öğrencileri başarılar kazandıkça okul başarıları da arttı. Çocuklarındaki değişimi fark eden veliler de Suat Arı’nın gönüllü öğrencileri oldu. Bugüne kadar adını duymadıkları, Türkiye’de az bilinen spor branşlarını çocuklarıyla birlikte yapmaya başladılar.

Suat Arı, bu çabalarıyla Sabancı Vakfı’nın, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişilerin hikayelerini görünür kıldığı Fark Yaratanlar Programının 12. sezonunda Fark Yaratan seçildi.

“Bu Köyde Herkes Sporcu”

Suat Arı, öğrencilerini yaygın yapılan sporların dışında hokey, ragbi ve beyzbol gibi az tanınmış spor dallarıyla da tanıştırıyor. Spor salonu olmayan 800 nüfuslu Eziler Köyü’nde yaşayanların neredeyse tamamını sporcu yapmak hedefiyle yola çıkan Suat Arı’nın öğrencileri ulusal pek çok başarıya da imza attı. Biri kız olmak üzere iki öğrencisi Hokey Milli Takımına seçildi. Başta çim hokeyi, ragbi olmak üzere Türkiye’de yaygın olmayan 14 farklı branşta öğrencilerine spor eğitimi veren Suat Arı, ailelerin de desteğini kazanarak okuldaki 120 öğrencinin tamamını lisanslı aktif birer sporcu haline getirmeyi ve Türkiye dereceleri kazandırmayı başardı.

Suat Arı’nın öncülüğünde kurulan, Eziler köyü sakinlerinden oluşan Güney Eziler Spor Kulübü bugüne kadar, sayısız kupa ve dereceler elde etti. Kriket, ragbi ve hokey’de Türkiye şampiyonalarına katılan sporcular, hokey takımı ile Denizli ilini temsil ederek Türkiye derecesi aldı. En yeni olarak Osmaniye’de temmuz ayı başında yapılan 2020-2021 yılı Açık Alan U16 2. Ligi Hokey maçlarında Güney Eziler Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu olarak Hokey 1. Ligine yükseldi.

El emeği golf arabası

Golf Turnuvası düzenlemek için gerekli olan golf malzemelerini yurt dışında yaşayan köylülerin desteği ile sağlayan Suat Arı, golf arabasını da öğrencileriyle birlikte el emeği ile yaptı. Köyde eski bir motosikletin süt taşımak için kullanılan yan sepetinin üstünü kapatarak üzerine golf arabası yazan köylüler, turnuva için tüm emeklerini ortaya koydu.

Suat öğretmenin şimdiki hedefi ise Güney ilçesinin beş köyünü dahil ederek Güney Köy Olimpiyatları düzenlemek. 2021 yılı bitmeden gerçekleştirmek istediği Olimpiyatlar için şimdiden çalışmalara başlayan Suat Arı, Eziler Cup Golf Turnuvasını da Köy Olimpiyatları gibi her sene yapmak istediğini belirtti.

2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’na seçilen Suat Arı’nın çevresine ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak Fark Yaratanlar Programı’nın 12. yılında desteklediğimiz 5 isimden biri Denizli’nin Eziler köyünde ‘Bu Köyde Herkes Sporcu’ projesi ile tüm köyün hayatını sporla değiştiren beden eğitimi öğretmeni Suat Arı oldu. Türkiye’de ilk defa bir köyde Golf Turnuvası düzenleniyor ve bu da hepimizi heyecanlandırıyor. Çocukları ve gençleri sporla tanıştıran, sporun pek bilinmeyen dallarını kendi çaba ve enerjisiyle Eziler köyünün bir parçası haline getiren, bu alanda il bazında ve ulusal çapta önemli başarılara imza atan Suat Arı bizlere ve tüm topluma ilham veren bir fark yaratan. Her yaştan insanın katıldığı bu golf turnuvası ile sporun kapsayıcı ve birleştirici gücünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.