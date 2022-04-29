Sağlıklı Olmanın Yeni Yolu Aralıklı Oruç Diyeti

Diğer diyetlerden farklı olarak aralıklı oruç sana ne yememen gerektiğini söylemez, bunun yerine sadece ne zaman yemek yemen gerektiğini söyler. Diyet yaparken üç ana öğün üç ara öğün yemekten ve sürekli ne yemek yapacağım diye düşünmekten sıkıldıysan aralıklı oruç tam sana göre!

Aralıklı Oruç Nedir?

Aralıklı oruç diyeti ya da if diyeti yemek saatlerini kontrol eden bir diyettir. Bu diyetin amacı kısaca ne yediğinden çok ne zaman yediğine dikkat etmektir. Doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen diyet, öğün saatlerini kontrol eder. Vücudun metabolizmasının yavaşladığı saatlerde yemek yemeyi keserek daha fazla enerji üretmeyi destekler ve geceleri aktifleşen vücudun onarım mekanizmasının işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.Diyetin amacı, gün batımından sonra yemek yemeyi kesmek ve o saatten sonra vücuttaki kan şekerini etkilememektir. Bu sayede vücudun kendini onarabilmek için daha fazla zamanı olur, sindirim sistemi görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilir ve daha sağlıklı olursun.

Aralıklı Oruç Diyeti Nasıl Yapılır?

Bu diyetin en önemli kuralı sekiz saatlik bir zaman diliminde yemek yiyebilirsin. Burada önemli olan öğün saatlerini gün doğumu ve gün batımına göre düzenlemektir. Geri kalan on altı saatlik sürede yemek yemeyi kesmen gerekiyor. Bu süre boyunca ihtiyacına göre değişen bir, iki, üç öğün yemek yiyebilirsin. Açlık ne kadar uzun sürer ise faydaları da o derece büyük olur. Diyetin uygulanma şekli kişiden kişiye göre değişebilir. Yeni başlıyorsan haftada iki gün bu diyeti uygulayarak sonuç alabilirsin. Diyete alıştıkça kontrollü şekilde diyet günlerini artırabilirsin. Diyeti uygulayacağın zaman dilimini de kontrollü şekilde uzatabilirsin. Sekiz saat beslenip on altı saat aç kalarak başlamak, bu beslenme düzenine yeni geçecek olanlar için uygundur. Alıştıktan sonra aç kalma süresini uzatabilirsin.

Aralıklı Oruç Diyet Listesi Var mı?

Intermittent fasting sadece "ne zaman" yediğinle ilgilense de "ne yediğinin" de önemi vardır. Fakat bu beslenme düzeni sana her gün ne yemen gerektiğini söyleyen bir diyet listesi içermez. Herkesin uygulayabileceği standart porsiyonlar ya da protein ağırlıklı bir öğün reçeteleri yoktur. Karbonhidrat alımını düşürmek önemlidir. Ekmek ve makarna gibi yüksek karbonhidrat içeren gıdaları tüketmekten kaçınmak gerekir. Sana özel doğru beslenme düzenini yardım alarak oluşturabilirsin ve aralıklı oruca göre öğün saatlerini düzenleyebilirsin. Aralıklı oruca göre son öğün saatinden sonra su, sade kahve, bitki çayı ve sade soda içebilirsin.

Intermittent Fasting Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Diğer diyet planlarına göre takip etmesi daha kolaydır. Günde altı öğün yemek ve sıkı bir diyet listesine göre beslenmek bazen zor olabiliyor. Aralıklı oruç diyeti sırasında karbonhidratlardan uzak durarak kalori alımını minimuma indirebilirsin. Metabolizmayı hızlandıran diyet yağ yakımını ve bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır. Kan şekerini kontrol altına alarak insülin salınımını kontrol eder. Metabolizmanın yavaşladığı gece saatlerinde yemek yemeyi kesmek vücudun kendini daha hızlı onarmasına yaraların, iltihapların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Strese karşı vücut direncini artırır bu sayede yaşlanmayı geciktirir.

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