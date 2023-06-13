Samsun'da sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü

Samsun'da sabaha karşı sağanak etkili oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy İlçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı. Bölgede sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ

Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy lçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

METREKAREYE 53,2 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük çekti. Atatürk Bulvarın'nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde kara yolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile tıkanan mazgallar ve kanallar açıldı. Su birikintisinin tahliye edilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Samsun’da etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede su baskını ve heyelan meydana geldi. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde yağış nedeniyle yollarda çökmeler yaşandı. Yağış sonrası Kışla Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı yolunun bir bölümü hasar gördü. Ekipler hemen güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.



Canik ilçesinin de birçok noktasını su bastı. Özellikle sanayi sitesinin bulunduğu alan göle döndü. İş yerleri su altında kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Samsun Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Samsun’a son 24 saatte metrekareye 53,2 kilogram yağmur düştü.

VALİ DAĞLI: ŞEHRİMİZ SON 3-4 GÜNDÜR AĞIR YAĞIŞ ALTINDA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde selde mağdur olan esnafı ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Dağlı, “Samsun’umuz son 3-4 gündür ağır yağışlar altında. Bu gece de sabaha kadar yağışlar devam etti. Metrekareye 53 kilogram yağış ulaştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir yağış miktarı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarılarını halkımızla paylaştık. Bu manada merkez ilçelerimiz yağışlardan etkilendi. Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerimiz yağışlardan etkilendi. Buralarda okullarımızı tatil ettik. Yine yer yer su baskınları meydana geldi. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz sahada. AFAD olarak 21 ihbar aldık ve bunlara müdahale ediliyor. Bu manada bir can kaybımızın olmaması bizim için sevindirici. Samsun halkımızdan şuna dikkat etmesini istiyoruz. Yer yer yağışlar devam ediyor. Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerimizde de yağışlar sürüyor. Buralara da dikkat etmemiz gerekir. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışmalarımıza devam ediyorum. Tekrar Samsun’umuza geçmiş olsun diyorum” dedi.



