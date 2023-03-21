Sarıyer'de Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Yüz Fidan

Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Yüz Fidan

Sarıyer Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Rotary Kulübü’nün ortaklaşa yürüttüğü projenin bir ayağı olarak oluşturulan Zeynep Alp Köseoğlu Hatıra Ormanı açılışı Rotaryanların ve doğa severlerin katılımıyla gerçekleşti. 21 Mart Ormancılık Haftası’nın da kutlandığı etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.

Eşi Zeynep Alp Köseoğlu’nu geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden İstanbul Rotary Kulübü Başkanı Ata Köseoğlu, hatıra ormanı açılışında yaptığı duygulandıran konuşmada, “Bundan 9 ay 10 gün önce kendisini uğurladık. Onun kadar güzel ve asil bir proje doğdu. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Sarıyer’i pavlonya ağaçları ile donattık. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Etkinliğin anlamlı bir günde gerçekleştirildiğine dikkat çeken ve 21 Mart Ormancılık Haftasını kutlayan, “Özel bir günde bir hatıra ormanı düzenleniyor olması çok kıymetli. Bugün kıymetli Zeynep Hanım’ın adını burada yaşatırken, bir yandan da ilkbahar başlıyor, hayat başlıyor”şeklinde konuştu.

ACILARI DOĞA SEVGİSİ İLE TAMİR EDİYORUZ

Açılışta konuşma yapan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Çağatay Yasin Seçkin ise, “Geçtiğimiz yıllardan bu yana çok kayıplar yaşadık. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Son yıllarda acılarımızı ağaç, doğa sevgisi ile tamir etmeye çalışıyoruz. Bu çok kıymetli projemizi, çok güzel bir gün olan bahar bayramı ile noktaladık. Zeynep Alp Köseoğlu’nun adını yaşatmak adına pavlonya fidanlarını toprakla buluşturduk. Sevdiklerimize ve doğaya ağaçlar aracılığıyla sahip çıkıyoruz” şeklinde konuşarak yaptıkları projelerde doğaya sahip çıktıklarını ifade etti.

İSTANBUL ORMANLARININ YÜZDE 70’İNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN İLÇE SARIYER

Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sarıyer, Kuzey Ormanları’na ev sahipliği yapan ve İstanbul ormanlarının neredeyse yüzde 70’ini sınırlarında barındıran bir ilçedir. Dikeceğimiz her bir fidan yarınlarımız için, ekosistem için, biyoçeşitlilik için, karbon salımı ile mücadele için çok önem taşıyor. Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’in de dediği gibi, nerede bir karış toprak bulursak orayı yeşillendirmek bizim en büyük projemizdir.”

Desteklerinden dolayı katılımcılara plaket verildiği etkinliğe 6 şubat depreminde evleri yıkılan ve Sarıyer Belediyesi’nin Kilyos Sosyal Tesisleri’nde misafir ettiği depremzedeler katıldı. Eylül ve Eylem kardeşler diktikleri fidana can suyu verdi.