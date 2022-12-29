Sarıyer, patili dostlarıyla yeni yıla giriyor

Hayvan severler yeni yılı patili dostlarımızla birlikte karşıladı. Kısırkaya’da bulunan Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde düzenlenen Yeni Yıl Patisi etkinliğinde, kedi ve köpeklere yeni yıl kıyafeti giydirilerek yaş mama ikram edildi. Etkinlikte hayvan ambulansının açılışı da yapıldı.

Bu dünyanın ve sokakların sadece insanlara ait olmadığını, doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını korumakla mükellef olunduğu bilinciyle yola çıkan Sarıyer Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yeni Yıl Patisi’nin ikincisini düzenledi. Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde gerçekleşen ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in seçim vaadi olan hayvan ambulansının açılışının yapıldığı etkinliğe katılan misafirler daha sonra hazırlanan özel mamalarla tedavi altındaki patili dostları besledi. Çok sayıda hayvanseverin katıldığı etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de köpeği Cesur ile katıldı.

BOL PATİLİ YILLAR

Yeni bir yılı karşılık beklemeden seven patili dostlarla geçirmek isteyen hayvan severin yoğun ilgi gösterdiği Yeni Yıl Patisi’nde çalışma arkadaşları adına konuşma yapan Veteriner Hekim Aylin Neslişah Aybak, “Rehabilitasyon merkezimize gelen çocuklarımızın tedavilerini, kontrollerini, ameliyatlarını yapan, bunun yanı sıra hijyenlerini sağlayan ve kontrollerde biz hekimlere yardımcı olan, gönüllülerimizle aramızda köprü kuran, hastalarımızı hem bize hem de gönüllülerimize ulaştıran ve sokaktaki dostlarımızın beslenmeleri konusunda büyük titizlik gösteren çalışma arkadaşlarımızla kocaman bir aileyiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte tüm çocuklarımızın yanındayız. Karşılıklı anlayışımızın olduğu, sağlıklı, mutlu ve bol patili bir sene diliyorum” dedi.

SAHİPLEN AMA TERKETME

Hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarının son yıllarda arttığına dikkat çeken Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nadir Günday, “Gerek barınaklarda gerekse sokakta şiddete maruz kalan can dostlarımızın bu gibi talihsiz olayları bir daha yaşamamasını diliyoruz. Toplumsal duyarlılığımız arttıkça, cezai yaptırımlarla birlikte bu dünya daha yaşanılır bir yer olacaktır kanaatindeyim. Bu yıl 346 can dostumuzu yeni yuvalarına kavuşturmaktan dolayı mutlu olduk. “Satın alma, sahiplen, sahiplen ama terk etme sloganı misyonumuz olsun” şeklinde konuştu.

DOSTLARIMIZI RAHAT BIRAKIN

Mamatha Gandi’nin “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir" sözüyle konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Yaşadığımız dünya sadece bizlere ait değil. Yaşam tüm canlılarla bir bütün. Ama maalesef çok can sıkıcı haberler gündeme geliyor. Onlar bizim dostlarımız. Onları insanlardan ayırmazsak, yaşayan, nefes alan, acı çeken, üzülen canlılar olduğunun farkına varırsak ne katliam kalır ne de işkence. Biz de etkinliğimizi bu farkındalığı artırmak adına düzenledik. Lütfen sokaktaki dostlarımızı rahat bırakın. ” diye konuştu.

HAYVAN AMBULANSI FAALİYETE GEÇTİ

Konuşmaların ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, çalışmalarını sürdürürlerken kendilerine her daim destek veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e ve rehabilitasyon merkezinin yapımında büyük katkısı olan Fikret Kaya’ya teşekkür ettiler. Plaket töreninin ardından Başkan Genç, hayırsever Fikret Kaya ve etkinliğe katılan misafirler, acil durumdaki kedi ve köpekler için hizmet verecek olan hayvan ambulansının kurdelesini kesti. Tedavi amacıyla bakım evinde kısa süreliğine misafir edilen kedi ve köpeklere hazırlanan özel mamalar ikram edilirken, ziyaretçiler tesisi gezerek çalışmaları yakından görme imkanı buldu.