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Şehir Hatları Kadıköy - Kabataş hattında seferler başlıyor

İBB, 1 Ocak’tan itibaren Kadıköy-Kabataş hattında yeni seferler başlatıyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:54
Şehir Hatları Kadıköy - Kabataş hattında seferler başlıyor

Şehir Hatları Kadıköy - Kabataş hattında seferler başlıyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren yeni seferler başlatıyor.

Kadıköy kalkış ve varışları "Yeni Kadıköy" iskelesinden yapılacak seferler, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek. İstanbullular, sefer saatleri aşağıdaki listede gibi. 


Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattında Sefer Saati ve İskele Değişikliği

Öte yandan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren, Şehir Hatları’nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferler “Eski Kadıköy” iskelesinden yapılacak. Güncellenen sefer saatlerinin linki de şöyle:

Son Güncelleme: 31.12.2021 11:47
Anahtar Kelimeler:
Şehir HatlarıVapur
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