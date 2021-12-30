Şehir Hatları Kadıköy - Kabataş hattında seferler başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren yeni seferler başlatıyor.
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattında Sefer Saati ve İskele Değişikliği
Öte yandan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren, Şehir Hatları’nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferler “Eski Kadıköy” iskelesinden yapılacak. Güncellenen sefer saatlerinin linki de şöyle: