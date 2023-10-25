Seolu Mağaza nedir? SEO’lu mağaza nasıl açılır?



E-Ticaret hacmi, Türkiye’de milli gelirin yüzde 6’sına eş değer büyüklüğe ulaştı. Sadece geçtiğimiz Türkiye’de yıl internet üzerinden 801 milyar lıralık alışveriş yapıldığını gözönüne alırsak, internet mağazacılığının önemi de kendiliğinden ortaya çıkar.



İnternet üzerinden her gün yüzlerce mağaza açılıyor. Büyük umutlarla başlayan projelerin çok büyük bölümü başarısızlıkla sonuçlanırken Citbu.com'un akıllı SEO sistemi, mağazalara benzersiz rekabet gücü veriyor.

Google arama sonuçlarını değerlendirilerek On binlerce anahtar kelimeye uygun SEO altyapısı ile doğrudan e-ticarete uygun olarak hizmete sunulan citbu.com, tüketicinin hızlı ulaşımını kolaylaştırıyor.

SEO'su Google ve diğer arama motorlarının değişen algoritmaları takip edilerek hazırlanan sistem marka veya ürün ve hizmetlerin çok hızlı indexlenmesini sağladığı gibi, yeni kurulan mağazalara bile kendi alanında, onlarca yıldır satış yapan sitelerle yüksek rekabet şansı veriyor.

PEKİ CİTBU.COM NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye'nin coğrafi haritasına, il il, ilçe ilçe arama bazlı altyapıya sahip citbu.com Google arama anahtar kelimelerinin üzerinden son derece güçlü isabet oranı elde ediyor.

İsterseniz hemen birlikte il ve ilçesine rekabetin en yoğun olduğu büyük şehirlerden küçük bir Google araması yapalım

Mermer Desenli Boya Üsküdar, ya da Mermer Desenli Boya Pendik. Ankara veya Kayseri, olmadı İzmir ve Samsun gibi e-ticaret sitelerinin yoğun olarak arama sonuçlarını test edebiliriz.

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Google arama testlerimiz bittiyse citbu üzerinden yararlanan bir kullanıcının gözlemlerinden birlikte faydalanalım:



SEOLU MAĞAZALAR için Citbu.com sistemine üye oldum.

İlk gözlemlemelerim sistem sorunsuz çalışıyor. Mağaza açmak için bir kaç adımlık ilerleme sonrasında belirlediğiniz ürün veya hizmet için bir MAĞAZA PAKETİ oluşturuyorsunuz.

Mağazanızın ONAY HIZI şaşırtıcı derece süper etkilenmedim desem yalan olur.

Size yapmayı düşündüğünüz hizmet her ne ise konunuzla alakalı bir yol izleme harita sayfası gönderiyorlar, İŞTE yine etkilendim çünkü günümüzde reklam ve İŞ YAPMAK İÇİN İNTERNETTEN ARAMA ile geçimini sağlayan Milyonlarca insanın %99 maalesef internetten nasıl geçimini sağlayacağını bilmiyor.

Citbu.com Ürün tanıtımı ve marka tanıtımı, hizmet tanıtımı, gibi alanda özellikle Google arama motorunda yayınladıkları özgün ve kaliteli içerik ağı ve DIŞ BAĞLANTILARININ gücünü Sizin açmış olduğunuz MAĞAZA PAKETİNE Aktarım yapmaları, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek bırakmadan sistem otomatik mağazanızın tanıtımına başlıyor. İŞ YAPAR BU diyeceğiniz bir mantık.

Yani siz sadece İLAN Sayfası oluşturuyorsunuz gerisini Citbu.com Yapıyor.

SEOLU Mağazalar sistemi adı altında bir mağazacılık ile çok basit bir şekilde Markanıza veya Ürün/Hizmetlerinize Ostim Bungalov imalatı örnek sayfası gibi çoklu sayfa ile binlerce anahtar kelime üreterek ve bunun yanı sıra her sayfa için 750 kelimelik ürün tanıtım yazıları hazırlayıp Google arama motorunda sayfaların her birine 16k SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM DESTEĞİ sağlaması Citbu.om’un bu işi nasıl kaliteli yaptığının ve beni bir kez daha şaşırttığını itiraf etmek zorundayım.

Marka tanıtımı, bir markanın genel değerlerini, hedef kitlesini ve misyonunu tanıtmak için kullanılan stratejilerin bir bütünüdür. Marka tanıtımı, markanın kimliğini oluşturmak, farkındalık yaratmak ve marka imajını güçlendirmek için kullanılır.

Ürün tanıtımı ise, belirli bir ürünün özelliklerini, faydalarını ve kullanımını tanıtmak amacıyla yapılan pazarlama faaliyetleridir. Ürün tanıtımı, markanın belirli bir ürününü hedef kitlesine duyurmak, satışları artırmak ve müşteri ilgisini çekmek için kullanılır.

Hizmet tanıtımı, bir usta veya el işi becerileriniz ile sunduğunuz hizmetler için, bölgeniz'de örnek (Taksim çatı ustası) (Beykoz Badana Boya Ustası) şeklinde farklı arama kelimelerinde 50/120/300/500/ 5000 üstü anahtar kelime odaklı sayfa oluşturularak, daha çok iş bulmanıza yardımcı oluyor.

Biz Citbu.com’a Sorduk bir marka veya ürün tanıtımı nasıl yapılmalıdır diye?. İşte aldığımız cevap

Marka tanıtımı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Hedef Kitleyi Belirleyin: Markanızı hangi kitleye tanıtmak istediğinizi belirleyin. Bu, yaş, cinsiyet, ilgi alanları gibi demografik ve psikografik bilgileri içerebilir.

2. Marka Kişiliğini Belirleyin: Markanızın kişiliğini belirleyin. Markanızı nasıl bir karakter olarak tanımlarsınız? Bu, markanızın değerlerini, tonunu ve tarzını belirlemek anlamına gelir.

3. Rakipleri Çok iyi Araştırın: Rakiplerinizi araştırın ve onların nasıl tanıtım yaptığını inceleyin. Bu, sektördeki diğer markaların nasıl bir strateji izlediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

4. Marka Mesajınızı Belirleyin: Markanızın temel mesajını belirleyin. Bu, markanızın neyi temsil ettiğini ve hedef kitlenize nasıl fayda sağladığını açıklayan bir ifade olmalıdır.

5. Kanalları Belirleyin: Hangi kanalları kullanarak markanızı tanıtacağınıza karar verin. Bu, sosyal medya, web siteniz, basın bültenleri, reklamlar, etkinlikler gibi çeşitli kanalları içerebilir.

6. Görselleri ve İçeriği Oluşturun: Markanızın görsel kimliğini oluşturun. Logo, renkler, tipografi gibi unsurları belirleyin. Ayrıca markanızı tanıtan içerikler üretin, özgün ve ilgi çekici içerikler oluşturun.

7. Sosyal Medyayı Çok iyi Kullanın: Sosyal medya platformlarını kullanarak markanızı tanıtın. Hedef kitlenizin en çok kullandığı platformları belirleyin ve düzenli olarak içerik paylaşın.

8. Influencer İşbirlikleri Yapın: İlgili influencerlarla işbirliği yaparak markanızı tanıtabilirsiniz. Bu, daha geniş bir kitleye erişmenize yardımcı olabilir.

9. PR ve Basın İlişkileri Oluşturun: Basın bültenleri göndererek ve medya ilişkileri kurarak markanızı medyada tanıtabilirsiniz.

10. Müşteri Deneyimine Odaklanın: Müşterilerinizin markanız hakkında olumlu deneyimler yaşamasını sağlamak için müşteri hizmetleri ve müşteri ilişkilerine önem verin. Memnun müşteriler markanızı başkalarına tavsiye edebilir.

Bu adımların hepsini sizin için yapabilir, araştırabilir ve geliştirebilir.

Citbu.com içerisindeki mağazalara markanıza özel ürün anahtar kelimeleri ile 10 bin sayfa açarak bu anahtar kelimeler ile markanızın şanına şöhretine yakışır bir Google arama sonucu 1 kaç milyon olan bir tablo çıkartmak bizim işimiz.