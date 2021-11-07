Seydişehir'de çocuklar ve gençler geleceğe yağmurla yürüyor

Çocuklar ve gençler geleceğe yağmurla yürüyor

“4 yaşındaki cengaver; 40 yaşındaki delikanlı” her yaşın becerisi burada şekilleniyor.. Seydişehir ilçesinde 7’den 70’e yüzlerce sporsevere kapısını açtı. Herkesin katılabildiği birçok rekreasyon faaliyetleri ve profesyonel antrenmanlar Yağmur Gençlik Spor Kulübü ile hayata geçiyor.

4 yaşından 15 yaşına kadar Taekwondo altyapı, jimnastik; Poumsae ve Kyorogi çalışmalarının kulüp bünyesinde yılın 12 ayı devam ediyor. 15 yaşından itibaren ise gençlik projeleri ile ücretsiz eğitimlerveriliyor.

Açıklamalarda bulunan Yağmur GSK başkanı Yıldırım Arıkan; “4 yaşından 15 yaşına kadar Taekwondo alt yapı çalışmalarını profesyonel olarak devam ettiriyoruz. 5-7 Yaş, 8-11 yaş, 12-15 Yaş gruplarında eğitimlerimiz veriliyor. Her yaş grubunun ayrı bir antrenman planı ve eğitim programı var. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile şuana kadar yüzlerce etkinlikler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bizleri bu yolda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir Kaymakamlığı, kulüp yönetimimiz ve ekibimdeki gençlere destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Yılın 12 ayı ara kayıtlara açık olduklarını kaydeden Arıkan, “Her çocuk özeldir fakat bazı çocuklarımız daha özeldir. Bunları keşfetmeye, destek olmaya devam edeceğiz.” Dedi.