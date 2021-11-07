Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Fenerbahçe son anda Mesut
Kapat

Seydişehir'de çocuklar ve gençler geleceğe yağmurla yürüyor

Konya Seydişehir ilçesinde 7’den 70’e yüzlerce sporsevere kapısını açtı. Herkesin katılabildiği birçok rekreasyon faaliyetleri ve profesyonel antrenmanlar Yağmur Gençlik Spor Kulübü ile hayata geçiyor.

07 Kasım 2021 Pazar 22:17
Seydişehir'de çocuklar ve gençler geleceğe yağmurla yürüyor

Çocuklar ve gençler geleceğe yağmurla yürüyor

“4 yaşındaki cengaver; 40 yaşındaki delikanlı” her yaşın becerisi burada şekilleniyor.. Seydişehir ilçesinde 7’den 70’e yüzlerce sporsevere kapısını açtı. Herkesin katılabildiği birçok rekreasyon faaliyetleri ve profesyonel antrenmanlar Yağmur Gençlik Spor Kulübü ile hayata geçiyor.

4 yaşından 15 yaşına kadar Taekwondo altyapı, jimnastik; Poumsae ve Kyorogi çalışmalarının kulüp bünyesinde yılın 12 ayı devam ediyor. 15 yaşından itibaren ise gençlik projeleri ile ücretsiz eğitimler
veriliyor.

Açıklamalarda bulunan Yağmur GSK başkanı Yıldırım Arıkan; “4 yaşından 15 yaşına kadar Taekwondo alt yapı çalışmalarını profesyonel olarak devam ettiriyoruz. 5-7 Yaş, 8-11 yaş, 12-15 Yaş gruplarında eğitimlerimiz veriliyor. Her yaş grubunun ayrı bir antrenman planı ve eğitim programı var. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile şuana kadar yüzlerce etkinlikler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bizleri bu yolda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir Kaymakamlığı, kulüp yönetimimiz ve ekibimdeki gençlere destekleri için teşekkür ederiz” dedi. 
Yılın 12 ayı ara kayıtlara açık olduklarını kaydeden Arıkan, “Her çocuk özeldir fakat bazı çocuklarımız daha özeldir. Bunları keşfetmeye, destek olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Seydişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler Gününde Özel Hissettirecek Hediyeler
Öğretmenler Gününde Özel Hissettirecek Hediyeler
Furkan Eroğlu İlkeleriyle “Kişisel Markalaşma” Stratejileri
Furkan Eroğlu İlkeleriyle “Kişisel Markalaşma” Stratejileri
Şehirler Arası Nakliye
Şehirler Arası Nakliye
SEO Çalışmalarının Başarısı Web Sitesi Sıralamalarını Doğrudan Etkiler
SEO Çalışmalarının Başarısı Web Sitesi Sıralamalarını Doğrudan Etkiler
Prefabrik ve Konteyner Evler Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Prefabrik ve Konteyner Evler Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Cuma İş Çıkışı'nda Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası
Cuma İş Çıkışı'nda Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası
2021'de Dogecoin Nasıl Alınır?
2021'de Dogecoin Nasıl Alınır?
Ünlü isimlerden meme kanseri farkındalığı
Ünlü isimlerden meme kanseri farkındalığı
Trabzon'da Yeşil Bir Tatil Mümkün
Trabzon'da Yeşil Bir Tatil Mümkün
Apple AirPods 2. Nesil MV7N2TU-A Bluetooth Kulaklık Fiyatları
Apple AirPods 2. Nesil MV7N2TU-A Bluetooth Kulaklık Fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim