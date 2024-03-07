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Seydişehir Temaşehir Termal inşaatı bölgeyi zenginleştirecek

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, termal bölgeye Torkam Holding tarafından yapılacak olan “Temaşehir Termal” çalışması proje sahasında incelemelerde bulundu.

07 Mart 2024 Perşembe 15:55
Seydişehir Temaşehir Termal inşaatı bölgeyi zenginleştirecek






Seydişehir Temaşehir Termal inşaatı bölgeyi zenginleştirecek


Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapımı devam eden Belediye Başkanı Tutal, Ketirağılları bölgesinde bulunan termal Bölgesinde ''Temaşehir Termal'' projesinde zemin etüt çalışmaları başlayan proje hakkında bilgi aldı.

Projenin temellerinin yakın zamanda atılacağını ve Seydişehir’in termal şehir olma yolunda önemli bir eşiği geçeceğini vurgulayan Başkan Tutal, proje ile birlikte Seydişehir’in sosyal ve ekonomik anlamda da güçleneceğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bahçelievler Mahallesinde bulunan termal bölgede 376 adet 1+1, 2+1 ve 3+1 termal konutların bulunduğu, 50 bin m² yüzölçümlü meydanı ve Sosyal Alanları, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Kapalı Otopark Alanları, Çocuk Oyun Parklarının bulunduğu dev projede zemin etüt çalışmaları başladı. İnşallah yakın zamanda projenin temelleri atılacak ve Seydişehir’imizin bir hayali daha gerçekleşmiş olacak. TORKAM Holding tarafından yapılacak olan dev proje, şehrimizin çehresini değiştirecek. Şehrimiz sosyal, kültürel ve ekonomik
anlamda daha da güçlenecek, Seydişehir’imiz termal şehir olacak. Bugüne kadar şehrimize çok önemli hizmetler kazandırdık. Zemin etüt çalışması başlayan ve yakın zamanda da temeli atılacak olan bu proje ile birlikte bu çalışmalar taçlanmış olacak. Şehrimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Projenin Seydişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.03.2024 16:09
Anahtar Kelimeler:
Seydişehir
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