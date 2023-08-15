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Sezen Aksu, Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, 2008 yılında değerli müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı oluşturdu.

15 Ağustos 2023 Salı 11:13
Sezen Aksu, Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Türkiye'nin önde gelen değerli sanatçılarından Sezen Aksu, 2018 yılında hayatını kaybeden çalışma arkadaşı Yaşar Gaga anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Kırklareli Celaliye sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu. 
Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapıldı.

Sezen Aksu, 2008 yılında değerli müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’na 4 bin, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümü ile Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na ise 5 bin fidan bağışlamıştı. Öte yandan Aksu; 2015 yılında söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018 yılında Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019 yılında Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021 yılında Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarına 5’er bin fidan ve 2022 yılında Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin fidan bağışlamıştı. Yaşar Gaga anısına tesis edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkıları ile oluşturulan toplam 8 farklı ormanda dikilen fidan adedi 40 bine ulaştı.

TEMA Vakfı gönüllüsü Sezen Aksu'ya bağışlarıyla oluşturulan hatıra ormanları ile ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler:
TEMASezen AksuYaşar GagaHatıra OrmanıTEMA Vakfı
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