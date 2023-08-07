Sigma Elektrik’ten SATS ile kusursuz elektrik geçişi





Alçak gerilim şalt ürünleri sektöründe yüksek performanslı ürünleriyle firma ve kullanıcıların ilk tercihi olan Sigma Elektrik, elektrik enerjisinin kesintiye uğraması durumunda SATS / Termik Manyetik Algılamalı Transfer Şalteri ile alternatif enerji kaynağına kusursuz bir geçiş sunuyor. Endüstriyel alanlarda, binalarda, ticaret merkezlerinde ve konut projelerinde kullanılan ürün hem otomatik ve manuel kullanma imkanı sunuyor hem de pano içerisinde alan tasarrufu sağlıyor.

Kompakt yapı ile panolarda alandan tasarruf imkanı

Verimli ve güvenli elektrik kullanımı için 30 yıldır ürettiği cihazlarla sektörüne öncülük eden Sigma Elektrik, SATS / Termik Manyetik Algılamalı Transfer Şalteri ile işçiliğin yanı sıra pano içerisinde kablo boyutundan ve alandan tasarruf imkanı sunuyor. Sistemde yaşanan aşırı akım, kısa devre, düşük gerilim gibi durumlar karşısında jeneratör, ups vb. alternatif cihazlara belirlenen parametreler doğrultusunda geçiş yapmayı ve belirlenen parametreler sağlandığında alternatif kaynağı bırakarak şebekeden beslenmeyi sağlayan SATS, otomatik ve manuel kullanma imkanı ile de kullanıcılarına kolaylık sunuyor. Fabrikalardan plazalara, AVM’lerden hastanelere, havaalanlarından metro istasyonlarına kadar elektrik enerjisinin ve sürekli hizmetlerin kesintisiz olması gereken alanlarda kullanılan cihaz yaşanılabilecek aksamaların önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Sigma Elektrik tarafından geliştirilen SATS, kompakt yapısıyla işçilik ve alandan tasarruf sağlarken, zaman kaybının da önüne geçiyor. Standart bir devrede enerji kaynağına geçiş için 2adet düşük gerilim bobini, 2 adet açtırma bobini, 2 adet motor mekanizması, 1 adet mekanik kilit, 2 adet yardımcı kontak, 2 adet termik manyetik şalter, zaman rölesi ve faz koruma rölesi gibi sistem ekipmanlarına ihtiyaç duyulmasının yanı sıra hem pano alanından kayıp hem de işçilik ve ürün maliyeti artarken SATS, yüksek verimli yapısıyla öne çıkarak işleri kolaylaştırıyor. Dahili termik-manyetik koruma ünitesi sayesinde harici bir kompakt şalter kullanmaya gerek bırakmayan SATS, hata kodları ile de sistemde yaşanan problemi tanımlama imkanı sunuyor. Dijital ekranı ve uzaktan kontrol edilebilir ünitesiyle; faz gerilimleri ve frekans bilgisi, kaynak durum bilgisi gibi anlık takip imkanı sunan cihaz, belirlenen gerilim kriterleri oluştuğunda enerji transferini de direkt olarak gerçekleştiriyor.

