Silivri modern spor tesisine kavuştu
İBB, baştan sona yenilediği Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ndeki spor alanlarının kapasitesini genişletti. 1.500 kişi olan tesis kullanım kapasitesi, yeni spor alanlarının kullanıma açılması ile birlikte 4.000 kişiye ulaştı.
365 GÜN SPOR YAPILABİLİR
Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ne, 2021 yılında 2.800 kişilik yenilenmiş, 1.700 kişilik de yeni tribün kazandırıldı. İlçedeki spor kulüplerinin hizmetine sunulan stadın diğer alanlarında da açılışın ardından çalışma başlatıldı. Mevcuttaki iki açık halı sahanın zemin ve drenaj düzenlemesi yapıldı. Kale direkleri, sahaları çevreleyen konstrüksiyon yenilendi. Skorboard ve zil sistemi yapıldıktan sonra ışıklandırması led sistem ile değiştirilen halı sahalara sekiz soyunma odası ile bir depo yapıldı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra iki sahanın da üzeri tamamen kapatılarak yılın 365 günü spor yapılabilir hale getirildi.
YENİ FİTNESS VE STÜDYO SALON YAPILDI
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinesinde Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında tesise yeni spor alanları kazandırıldı. Açık spor alanlarında gerçekleştirilen proje ile daha önce olmayan bir fitness salonu ve bir stüdyo salonla birlikte dört soyunma odası ve iki eğitmen odası yapılarak bölge halkının ihtiyaç duyduğu branşların ve spor alanlarının tesise kazandırılması sağlandı.