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Silivri modern spor tesisine kavuştu

İstanbul Silivri’ye yılın 365 günü spor yapılabilir modern bir tesis kazandırıldı. 

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:12
Silivri modern spor tesisine kavuştu

Silivri modern spor tesisine kavuştu

İBB, baştan sona yenilediği Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ndeki spor alanlarının kapasitesini genişletti. 1.500 kişi olan tesis kullanım kapasitesi, yeni spor alanlarının kullanıma açılması ile birlikte 4.000 kişiye ulaştı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), stat bölümünü yenileyerek spor kulüplerinin kullanımına açtığı Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ne kazandırdığı ilave spor alanlarını da ilçe halkının hizmetine sundu. Tesise,  daha önce olmayan fitness ve stüdyo salonları kazandırıldı. Yeni soyunma odalarının da yapıldığı çalışmaların ardından tesisin 1.500 kişilik aylık üye kapasitesi 4.000’e ulaştı.

365 GÜN SPOR YAPILABİLİR

Müjdat Gürsu Spor Tesisi’ne, 2021 yılında 2.800 kişilik yenilenmiş, 1.700 kişilik de yeni tribün kazandırıldı. İlçedeki spor kulüplerinin hizmetine sunulan stadın diğer alanlarında da açılışın ardından çalışma başlatıldı. Mevcuttaki iki açık halı sahanın zemin ve drenaj düzenlemesi yapıldı. Kale direkleri, sahaları çevreleyen konstrüksiyon yenilendi. Skorboard ve zil sistemi yapıldıktan sonra ışıklandırması led sistem ile değiştirilen halı sahalara sekiz soyunma odası ile bir depo yapıldı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra iki sahanın da üzeri tamamen kapatılarak yılın 365 günü spor yapılabilir hale getirildi.

YENİ FİTNESS VE STÜDYO SALON YAPILDI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinesinde Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında tesise yeni spor alanları kazandırıldı. Açık spor alanlarında gerçekleştirilen proje ile daha önce olmayan bir fitness salonu ve bir stüdyo salonla birlikte dört soyunma odası ve iki eğitmen odası yapılarak bölge halkının ihtiyaç duyduğu branşların ve spor alanlarının tesise kazandırılması sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
SilivriİBB
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