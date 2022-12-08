Son 747 uçağı, Boeing Everett Fabrikası’ndan ayrılıyor

Son Boeing 747 uçağı, 2023 yılı başlarında Atlas Air’e teslimatı öncesinde şirketin geniş gövdeli uçak fabrikasından ayrıldı.

Boeing 747 ve 767 Programları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kim Smith, “Kendini işlerine adamış on binlerce Boeing çalışanı, yarım yüzyıldan uzun bir zaman boyunca, tam anlamıyla dünyayı değiştiren bu muhteşem uçağı tasarladı ve üretti. Bu uçağın önümüzdeki yıllarda tüm dünya genelinde uçmaya devam edecek olmasının gururunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

747 uçağı, Boeing’in havacılıkta lider konumunu sürdürmesinde kilit rol oynadı.

Dünyanın ilk geniş gövdeli uçağı olan Boeing 747’in üretimi 1967 yılında başladı ve 54 yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında toplam 1.574 uçak üretildi.

Boeing 747-8, 76,2 metre ile hizmet veren en uzun ticari uçak olma özelliğine sahip. Normal seyir hızlarında uçan bir 747-8, saniyede yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda bir mesafeyi kat edebiliyor.

Son uçak bir 747-8 kargo uçağı. 133,1 ton kargo kapasitesine sahip bu model, 10.699 adet som altın külçesini veya yaklaşık 19 milyon pinpon ya da golf topunu taşıyabilir.



Boeing Hakkında

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