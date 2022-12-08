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Son 747 uçağı, Boeing Everett Fabrikası’ndan ayrılıyor

Son Boeing 747-8 kargo uçağı, 2023 yılı başlarında Atlas Air’e teslim edilecek.  İkonik uçak, 1970 yılında hizmete girdikten sonra küresel havacılığı dönüştürdü

08 Aralık 2022 Perşembe 23:22
Son 747 uçağı, Boeing Everett Fabrikası’ndan ayrılıyor

Son 747 uçağı, Boeing Everett Fabrikası’ndan ayrılıyor

Son Boeing 747 uçağı, 2023 yılı başlarında Atlas Air’e teslimatı öncesinde şirketin geniş gövdeli uçak fabrikasından ayrıldı. 

Boeing 747 ve 767 Programları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kim Smith, “Kendini işlerine adamış on binlerce Boeing çalışanı, yarım yüzyıldan uzun bir zaman boyunca, tam anlamıyla dünyayı değiştiren bu muhteşem uçağı tasarladı ve üretti. Bu uçağın önümüzdeki yıllarda tüm dünya genelinde uçmaya devam edecek olmasının gururunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

747 uçağı, Boeing’in havacılıkta lider konumunu sürdürmesinde kilit rol oynadı.  

Dünyanın ilk geniş gövdeli uçağı olan Boeing 747’in üretimi 1967 yılında başladı ve 54 yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında toplam 1.574 uçak üretildi.  
Boeing 747-8, 76,2 metre ile hizmet veren en uzun ticari uçak olma özelliğine sahip. Normal seyir hızlarında uçan bir 747-8, saniyede yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda bir mesafeyi kat edebiliyor. 
Son uçak bir 747-8 kargo uçağı. 133,1 ton kargo kapasitesine sahip bu model, 10.699 adet som altın külçesini veya yaklaşık 19 milyon pinpon ya da golf topunu taşıyabilir. 


Boeing Hakkında

Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay şirketi Boeing, 150’den fazla ülkedeki müşterilerine havacılık ürünleri ve destek hizmetleri sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük ihracatçısı olan şirket, küresel bir tedarikçi üssünün kabiliyetlerini küresel ölçekte ekonomik fayda yaratmak, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki için kullanmaktadır. Boeing ekipleri, geleceğe yönelik yenilikler geliştirmeyi ve şirketin temel değerleri olan güvenlik, kalite ve dürüstlüğü yaşatmayı hedeflemektedir. Ekibimizin bir parçası olmak için boeing.com/careers adresini ziyaret edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
BoingBoing Everett
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