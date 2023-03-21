Sosyal Medya Ajansı : Yenilikçi Pazarlama Stratejileri

Sosyal Medya Ajansı: Yeniliğe Açık Olun, Yeni Müşteriler Kazanın

Sosyal medya ajansı, hayatımıza 2000'li yılların başlarından itibaren hızla giriş yapmıştır ve kullanımı her geçen gün artarak devam etmektedir. İlk başta sadece kullanıcılar arasında iletişimi kolaylaştıran bir araç olarak görülen sosyal mecraların, son yıllarda sosyal medya ajansı ve sosyal medya yönetimi hizmeti veren dijital şirketlerin varlığının artmasıyla işletmeler için de önemli bir pazarlama aracı haline geldiği görülmektedir.

İşletmeler sosyal medyaya giriş yaptıkları andan itibaren, genellikle markalarını ve ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmak, müşterileriyle daha yakın bir ilişki kurmak, potansiyel müşterileri içine çekmek ve satışlarını artırmak gibi amaçlarla hareket ederler. Bu amaçlara ulaşmak için sosyal medya platformları, işletmelere düşük maliyetli pazarlama çözümleri sunar. Geniş kullanıcı ağı ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak, saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye erişebilme potansiyeline sahiptir.

Ayrıca, işletmeler sosyal medya platformlarında müşterileriyle etkileşime girebilir, onlardan aldıkları bildirimlere dönüş sağlayabilir ve kitlelerini takip edebilirler. Bu sayede müşteri memnuniyeti sağlamak, müşterileriyle daha yakın bir ilişki kurmak ve daha fazla sadakat kazanmak için önemli bir fırsat yakalarlar.

Günümüzün en popüler iletişim kanalları arasında bulunan, yeni medya dediğimiz kavramla yaşantımızın içine sızan ve birçok işletmenin dijitali keşfetmesini sağlayan şey sosyal ağlardır. Bu noktada, rekabet içerisinde olan işletmeler için alanında uzman olan bir sosyal medya ajansı ile işbirliği kurmak olmazsa olmazdır.

Teklif Almak İçin Sosyal Medya Ajansı

Sosyal Medyanın İşletmelere Sunduğu Olanaklar

Geniş Kitlelere Ulaşım

Sosyal medya yönetimi, işletmelerin hedef kitlelerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlar. İşletmeler, sosyal medya platformlarında yayınladıkları içeriklerle binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşabilirler.

İnteraktif bir iletişim fırsatı sunan sosyal ağlar, zaman ve mekan kavramlarını ortadan kaldırarak sınırsız erişim kanalları ile markaların müşterileriyle doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olur. Öte yandan, müşterilerinde markaya ulaşabilmek, olumlu veya olumsuz bir düşüncesini paylaşabilmek adına fazladan efor sarfetmelerini ortadan kaldırır. Bu sayede iki tarafında iş yükünü hafifletir.

Etkili İletişim

Sosyal mecralar, işletmelerin hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. İşletmeler, sosyal medya platformlarında müşterilerinin sorularını cevaplayabilir, geri bildirimleri takip edebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler. Kriz anlarında sosyal medya aracılığıyla tüm kitlelerine bilgi aktarabilir ve onların zihninde oluşabilecek yanlış algıları giderebilirler.

Bu noktada sosyal medya, aynı zamanda bir medya aracı olarakta günümüzde büyük bir rol oynar. Tabii ki yoğun süreçler yaşayan işletmelerin, devamlı olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etmesi bir hayli zordur. O nedenle kendilerine uygun gördükleri bir sosyal medya ajansı tarafından destek almaları müşteri ilişkilerini önemli ölçüde etkileyecektir.

Daha Fazla Marka Farkındalığı

Sosyal medya, işletmelerin marka farkındalığını artırmasına yardımcı olur. İşletmeler, sosyal medya platformları üzerinden kullanıcılarıyla samimi bir bağ kurabilmek adına marka hikayelerini paylaşabilirler. Geçmişten günümüze yolculuklarını anlatarak, kuruluş süreçleriyle alakalı şeffaf bilgiler verebilirler. Bu sayede takipçilerinin güvenini ve sadakatini kazanırlar.

Ürün veya hizmetlerinin kalitesini, eşsiz yanlarını ve sundukları avantajları müşterilerini etkileyecek görsel içeriklerle yayınlayabilir ve marka imajını güçlendirebilirler. Örneğin; 4 yıl garantili, su geçirmez ürün, %100 pamuk kumaş, değişim ve iade olanakları gibi her sektörün kendi içerisinde müşterilerine tanıdığı imkanlar bulunur.

Daha Yüksek Satışlar

Sosyal medya, işletmelerin satışlarını artırmasına yardımcı olur. İşletmeler, sosyal medya platformlarında promosyonlar, indirimler ve kampanyalar gibi fırsatlar sunarak müşterilerinin satın alma kararını etkileyebilirler. Sezonluk kampanyalar, özel gün indirimleri, 1 alana 1 bedava kampanyası, indirim çekleri gibi seçeneklerle müşterilerinin alışveriş deneyimlerini daha olumlu bir hale getirebilirler.

Uygun Maliyetli Dijital Pazarlama

Sosyal medya, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini düşük maliyetle yürütmelerine olanak sağlar. Geleneksel pazarlama araçlarına göre, sosyal medya platformlarındaki organik yayınlar, reklamlar, promosyonlar ve influencer pazarlaması, işletmelerin daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar.

Örneğin, bir işletme geleneksel bir reklam kampanyası yapmak istediğinde, televizyon, radyo vb. alanlarda reklam vermek zorunda kalabilir. Ancak bu alanlarda reklam vermek oldukça yüksek maliyetli olabilir ve birçok işletme için erişilemez bir noktadadır.

Öte yandan, bir sosyal medya ajansı desteği alarak organik paylaşımlar yapmak veya bir reklam kampanyası yürütmek çok daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilebilir. İşletmelerin sosyal medya reklamlarını kullanarak dijital pazarlama faaliyetlerinin etkilerini ölçümleyebilir ve revize ederek reklamlarını iyileştirebilir. Yayınlarının ne kadar görüntülendiğini, ne kadar etkileşim aldığını ve hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini takip edebilirler.

Rekabet Ortamında Yarışma

Sosyal medya, herhangi bir işletmenin büyüklüğüne ya da bütçesine bakılmaksızın eşit şartlarda imkanlar sunar. Her işletme, potansiyel müşterilerine ulaşabilir ve aynı fırsatları yakalayabilir. Bu noktada markayı rakiplerinden ayıracak en önemli kriter, klasiğin dışına çıkmak ve yaratıcı içerikler oluşturmaktır.

İşletmeler, farklı pazarlama stratejileri kullanarak, müşterilerin dikkatini çekebilir ve rakiplerini geri planda bırakabilirler. Müşterileri hakkında daha fazla veri toplamak ve bu verileri müşterilerinin ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için kullanan işletmelerede istatistikler verir.

Sosyal Medyada Viral Kampanyalar Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformlarında viral bir kampanya oluşturmak, hedef kitlenin ilgisini çekmenin yanı sıra, işletmenin marka bilinirliğini artırması açısından da oldukça başarılı bir yöntemdir. Bunun için öncelikle sosyal medyanın dilini bilmek, trendleri takip etmek ve sezona ayak uydurmak gerekir. Hedef kitleye ihtiyacı olan bir ürün veya hizmet için kampanya yaratmak, markaya olan sevgi bağını güçlendirecektir.

Burada önemli nokta kampanya için dikkat çekici bir slogan kullanmak ve kreatif görsel tasarım hazırlamaktır. Görsel tasarımın, kampanyanın mesajını doğru bir şekilde iletiyor olması, insanların ilgisini çekecek ve paylaşmalarını sağlayacaktır. Bu alanda işletmelerin kendi içlerinde bir çalışma hazırlaması her ne kadar yeterli gibi görünsede, aslında yeterli olmayabilir.

Çünkü, viral kampanyaların hem hazırlanış süreci hemde takibi dikkatli bir yönetim gerektirir. Alanında uzman ekibiyle beraber hizmet veren bir sosyal medya ajansı tarafından hizmet almak, işletmelerin tüm kampanya dönemlerinde daima aktif olmasını sağlayacaktır.

Kampanya için doğru sosyal medya platformunun seçimi de, beklenen etkileşimin kazanılması için oldukça önemlidir. Her platformun kendi özellikleri ve kullanıcı kitlesi olduğu için, hedef kitleye uygun platformların seçilmesi gerekir. Örneğin, Instagram kullanıcıları genellikle daha genç bir kitleden oluşurken, Facebook orta yaş kitlesine hitap eden bir platformdur. Markalar için Instagram'da viral kampanyalar oluşturmak daha mantıklı bir seçim olabilir.

Bununla birlikte, Instagram, fotoğraf ve video gibi görsel içeriklerin paylaşılabildiği bir platformdur, bu sayede markaları yaratıcı ve ilgi çekici içerik oluşturma konusunda tamamen özgür bırakır. Instagram, kullanıcıları etiketleme, gönderi paylaşma ve hikaye paylaşma gibi birçok özelliğiyle içerikleri diğer kullanıcılara iletmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle, markalar için Instagram'da viral kampanyalar oluşturmak oldukça avantajlıdır.

Viral bir kampanya örneği verecek olursak: son zamanların en fazla etkileşim alan gönderisi 'çekiliş' gönderileridir. İşletmeler, ürün veya hizmetlerinin kalitesini anlatmak, müşteri yorumlarını dinlemek veya marka itibarı oluşturmak amacıyla bu kampanyaya başvurabilirler. Ancak çekiliş sonuçlarının, kullanıcılara duyurulan tarihte açıklanması markaya güven duymak açısından büyük bir rol oynar. İşletmeler, kampanya sonuçlarını takip etmek ve hedef kitleyle etkileşim halinde kalmak için sosyal medya ajansı hizmetlerinden faydalanabilir.

Creodive Ajans Kurucusu 'Yunus Doğukan Oğlakcı'

Yunus Doğukan Oğlakcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, kariyerine mühendis olarak devam etmek yerine dijital pazarlama, web tasarım, grafik tasarım ve sosyal medya yönetimi alanlarında kendini geliştirmeye karar verdi. Birçok dijital ajans içerisinde çalıştığı süre boyunca müşterilerinin marka bilinirliği ve itibar yönetimi konularında ne kadar büyük bir ihtiyaç duyduklarını gözlemledi ve bu ihtiyaca cevap vermek üzere 2015 yılında Creodive Sosyal Medya Ajansı'nı kurdu.

Ajans, özellikle sosyal medya hesap yönetimi, web tasarım, dijital pazarlama stratejileri ve reklam kampanyaları konusunda uzman ekibiyle dikkat çekiyor. Yunus Doğukan Oğlakcı, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yaklaşımlar sunarak, dijitalde her zaman özgün ve ilgi çekici varlıklara sahip olmalarını sağlıyor. Ajansın başarısı, müşterilerine özel çözümler sunarak kısa sürede büyük bir müşteri portföyü oluşturmasına yol açtı.

Oğlakcı, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, Creodive Ajansı'nın büyümesine ve gelişmesine öncülük etmektedir. Ajansı, 2022 yılında 'En İyi Sosyal Medya Ajansı' ödülüne layık görülerek, sektördeki liderliğini resmi olarak taçlandırdı. Sürekli olarak yenilikçi fikirler geliştirerek, Creodive Ajansı'nın müşterilerine en profesyonel hizmeti sunmaya devam etmektedir.

İşletmeniz için sosyal medya ajansı hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak : https://www.creodive.com.tr/sosyal-medya-ajansi/