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Sosyalben Vakfı, çocukları gönüllü olmaya davet ediyor

Türkiye genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla gönüllülüğün önemine dikkat çeken SosyalBen Vakfı, 7-15 yaş arası çocuklara gönüllü olma fırsatı sunuyor. 

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:41
Sosyalben Vakfı, çocukları gönüllü olmaya davet ediyor

Sosyalben Vakfı, çocukları gönüllü olmaya davet ediyor

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla bugüne kadar 45.000’i aşkın çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı taşımalı eğitimin uygulandığı bölgelerde yaşamını sürdüren çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Vakıf; 11 ülkede on binlerce çocuğa ulaşarak yarattığı toplumsal fayda odaklı çalışmalarına, 842’i e-Gönüllülerden oluşan toplamda 1.285 aktif gönüllüsü ile devam ediyor.

SosyalBen Vakfı şimdi de çocukları gönüllü olmaya davet ediyor. Gönüllülüğün öğrenilebilecek bir beceri olduğuna inanan Vakıf, 7-15 yaş aralığındaki çocukların sosyal sorumluluk bilincine sahip, aktif vatandaşlar olarak sosyal fayda yaratabilmeleri ve genç yaşta bu kavramlarla tanışabilmeleri için gönüllü olma fırsatı sunuyor. 

Gönüllüğü hayatının merkezine yerleştiren SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi “Yeni neslin sivil toplum kuruluşu olarak sosyal fayda yaratmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı gönüllülük, çocuk hakları ve atölyeleri kapsayan, küçük yaşlarda öğrenilen bir deneyime dönüştürmek istiyoruz. Gönüllülük, dijitalleşen ve gelişen dünyada, zaman ve mekândan bağımsız olarak her yaştan bireyin deneyimlemesi gereken bir olgu. Biz de 7-15 yaş aralığındaki çocukların gönüllülüğün yarattığı fayda duygusunu deneyimlemeleri için onlara özel bir gönüllülük fırsatı sunmaya karar verdik. Gözleri pırıl pırıl parlayan çocukları gördükçe geleceğe olan umudum artıyor. Ebeveynleri çocuklarını gönüllülük konusunda heveslendirmeye ve adım atmaya çağırıyorum” dedi.

SosyalBen Vakfı gönüllüsü olmak isteyen 7-15 yaş arası çocuklar aşağıdaki linkteki formdan 21 Haziran’a kadar kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

https://forms.gle/yZGxdxck832TpH1RA

SosyalBen Vakfı hakkında:

2013 yılında kurulan SosyalBen Vakfı, Kars’tan Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a, Nepal’den Moğalistan’a, Kamboçya’dan Karadağ’a kadar Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla bugüne kadar 45.000’i aşkın çocuğun hayatına dokundu. Vakıf çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yaşadıkları dünyanın farkında, sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. SosyalBen Akademi Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor ve elde ettiği karın %45’ini SosyalBen Vakfı’na aktararak sürdürülebilir bir fon sağlıyor. SosyalBen Store ise yine Vakfın çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla gönüllüler ve destekçiler tarafından tasarlanan çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştiriyor ve buradan elde edilen karın %35’i ise yine SosyalBen Vakfı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak adına kullanılıyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
SosyalbenSosyalBen Vakfı
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