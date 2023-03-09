Sözcü'de istifa depremi | Akşener ve Peker'den Yılmaz Özdil'e destek



AKP'ye muhalif tavrı, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının capslerine ilham veren köşe yazıları ve kaleme aldığı çok sayıda kitabıyla tanınan Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden istifa etti.

Yılmaz Özdil'in gazeteden ayrılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özdil'in istifa haberinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile halen BAE'de bulunan Sedat Peker'in çağrısı da sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın. — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) March 9, 2023

Sözcü televizyonunun kuruluşunda yer alan gazeteci Yılmaz Özdil, yayın hayatına başlamasının üzerinden bir hafta geçmeden önce kanaldan, ardından da uzun yıllar köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden ayrıldı.

"ELBET BU DA GEÇER YAHU..."

Özdil’in istifa kararı büyük yankı uyandırdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener Özdil’e destek mesajı atarken, ifşalarıyla kamuoyunu sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de Yeniçağ gazetesinin çağrısını Twitter’dan paylaştı.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey."

"YENİÇAĞ'A GEL YILMAZ ÖZDİL"

Peker ise, Yeniçağ gazetesinin Özdil'e yönelik "Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma arkanda dağ gibi Yeniçağ var" çağrısının yer aldığı tweeti paylaştı. Ancak Peker bir süre sonra paylaşımını sildi.