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Sözcü'de istifa depremi | Akşener ve Peker'den Yılmaz Özdil'e destek

Yayın hayatına girmesinin hemen ardından bir hafta içinde SözcüTv'deki görevinden ayrılmak zorunda kalan Yılmaz Özdil'in Sözcü Gazetesi'nden de istifa etti. Özdil'in istifası büyük yankı uyandırdı.

09 Mart 2023 Perşembe 17:24
Sözcü'de istifa depremi | Akşener ve Peker'den Yılmaz Özdil'e destek

Sözcü'de istifa depremi | Akşener ve Peker'den Yılmaz Özdil'e destek


AKP'ye muhalif tavrı, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının capslerine ilham veren köşe yazıları ve kaleme aldığı çok sayıda kitabıyla tanınan Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden istifa etti. 
Yılmaz Özdil'in gazeteden ayrılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özdil'in istifa haberinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile halen BAE'de bulunan Sedat Peker'in çağrısı da sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sözcü televizyonunun kuruluşunda yer alan gazeteci Yılmaz Özdil, yayın hayatına başlamasının üzerinden bir hafta geçmeden önce kanaldan, ardından da uzun yıllar köşe yazarlığı yaptığı Sözcü gazetesinden ayrıldı. 


Özdil’in istifa kararı büyük yankı uyandırdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener Özdil’e destek mesajı atarken, ifşalarıyla kamuoyunu sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de Yeniçağ gazetesinin çağrısını Twitter’dan paylaştı.

"ELBET BU DA GEÇER YAHU..."

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey."

"YENİÇAĞ'A GEL YILMAZ ÖZDİL"

Peker ise, Yeniçağ gazetesinin Özdil'e yönelik "Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma arkanda dağ gibi Yeniçağ var" çağrısının yer aldığı tweeti paylaştı. Ancak Peker bir süre sonra paylaşımını sildi.

Son Güncelleme: 09.03.2023 17:42
Anahtar Kelimeler:
SözcüPekerYılmaz özdil
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