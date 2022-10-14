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Spor İstanbul BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Türkiye’nin en büyük spor şirketi olan Spor İstanbul, 16 milyon İstanbulluya spor hizmeti vermenin yanı sıra attığı öncü adımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet ediyor. 

14 Ekim 2022 Cuma 17:11
Spor İstanbul BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Spor İstanbul BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Spor İstanbul, 26 Eylül 2022’de UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) katılarak faaliyetlerini sürdürürken; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda belirlenen 10 evrensel ilkeye uyacağına ve bu alanlardaki çalışmalarını her yıl raporlayacağına söz verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 1989 yılından bu yana 2 bin 500’e yakın çalışanıyla şehrin tüm sakinlerinin spora erişimini sağlayarak İstanbul’u daha aktif ve daha sağlıklı bir kent haline getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan 63 spor tesisinde halka en yüksek standartlarda spor hizmeti sunan Spor İstanbul, aynı zamanda açık alan aktiviteleri ve kitlesel spor organizasyonları düzenleyerek spor kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyor. Sporun insan hayatına dokunarak olumlu bir dönüşüm gerçekleştirdiği bilinciyle hareket eden Spor İstanbul, sosyal etkiyi stratejilerinin merkezine koyarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ön planda tutuyor. Bu doğrultuda küresel gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve öncü adımlar atan Spor İstanbul, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’e katıldı. Spor İstanbul, UN Global Compact’e katılarak ile iç ve dış paydaşlarına; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 İlke’ye uyacağını beyan etti.

SPOR İSTANBUL’UN UYMAYI BEYAN ETTİĞİ 10 İLKE

Spor İstanbul UN Global Compact topluluğuna katılarak ile insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 İlke’yi kurumun stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getireceğini taahhüt etti.  

İnsan Hakları

1: İşletmeler, uluslararası olarak ilan edilmiş insan haklarının korunmasını desteklemeli ve saygı göstermelidir;

2: İnsan hakları ihlallerinde suç ortağı olmadıklarından emin olun.

Çalışma Standartları

4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması;

5: Çocuk işçiliğinin fiilen ortadan kaldırılması;

6: İstihdam ve meslekle ilgili ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Çevre

7: İşletmeler, çevresel zorluklara karşı ihtiyatlı bir yaklaşımı desteklemelidir;

8: Daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimlerde bulunun;

9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yayılmasını teşvik edin.

Yolsuzlukla Mücadele

10: İşletmeler, haraç ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı çalışmalıdır.


UN GLOBAL COMPACT NEDİR?

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 16 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı katılımcısı ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder. UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ‘10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI NEDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. 

Anahtar Kelimeler:
Spor İstanbulİBB
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