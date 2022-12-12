

Suriyeli'nin evinde 20 saka kuşu ele geçirildi



Arapların yırtıcı kuşlara ilgisi, Türkiye'nin yaban hayatına en büyük zararı veriyor. Suriye uyruklu Ali el Diyap adlı şahıs, dağlarda yakaladığı 20 saka kuşu ile yakalandı.

Adana'da evinde, beslenmesi yasak olan 20 saka kuşu ele geçirilen Suriye uyruklu Ali el-Diyab’a 26 bin TL idari para verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’ndaki bir evde beslenmesi yasak olan saka kuşu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Suriye uyruklu Ali el-Diyab’ın evine baskın yapan ekipler, 2 ayrı kafeste 20 saka kuşu buldu. El-Diyab’a 26 bin TL idari para cezası uygulanırken, el konulan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte doğaya bırakıldı.