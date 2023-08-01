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TeamSystem, Mikrogrup’a Stratejik Ortak Oldu

Türkiye’nin önde gelen kurumsal iş yönetimi yazılımı şirketlerinden Mikrogrup, işletmeler ve profesyonellerin iş yönetimini dijitalleştiren İtalyan teknoloji şirketi TeamSystem’a yüzde 53’lük hissesini satmak üzere kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

01 Ağustos 2023 Salı 10:45
TeamSystem, Mikrogrup’a Stratejik Ortak Oldu

TeamSystem, Mikrogrup’a Stratejik Ortak Oldu

Türkiye’nin öncü ve lider yazılım şirketlerinden biri olan Mikrogrup, farklı ölçeklerdeki KOBİ’ler, mikro işletmeler ve bu şirketlere hizmet veren mali müşavirlere 34 yılı aşkın bir süredir muhasebe ve iş çözümü yazılımları üretmektedir. Mikrogrup, Mikro, Zirve ve Paraşüt ürün aileleri aracılığıyla Türkiye’de 150 binden fazla işletmeye hizmet sunmaktadır. Mikrogrup’un müşteri odaklı yaklaşımı, ürün ve teknoloji konusundaki yenilikçiliği TeamSystem’ın temel değerleriyle mükemmel bir uyum sağlamaktadır.

İtalya’da 40 yıllık bir geçmişe sahip olan TeamSystem, 3 binden fazla çalışanıyla, 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet vermektedir ve 2022 yılını 695 Milyon Euro ciroyla kapatmıştır.

Mikrogrup’un yerel pazardaki önemli konumu, derin bilgisi ve müşteri memnuniyeti odağı, TeamSystem’ın uluslararası deneyimi ile birleşerek, Türkiye pazarı için daha kapsamlı ve çeşitli ürünlerin ortaya konmasını sağlayacaktır.

TeamSystem CEO’su Federico Leproux, bu anlaşmayla ilgili heyecanını paylaşarak şunları söyledi:

‘’Mikrogrup’un TeamSystem ailesine katılmasından son derece memnunuz. Bu birlikteliği, dünya genelinde yaratıcı yazılım çözümleriyle işletmeleri güçlendirme misyonumuz için çok önemli bir adım olarak görüyor ve bunun dijital dönüşüm alanındaki konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Mikrogrup’un Türkiye pazarındaki güçlü konumu ve uzmanlığı, TeamSystem’ın uluslararası ve teknik yetkinlikleri ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Grup olarak birlikte çalışmanın getirdiği kuvvetli sinerjiyle Türkiye’deki KOBİ ve mikro işletmeler ile mali müşavirlere, içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında başarılı olmaları için kapsamlı ve özelleştirilmiş yazılım çözümleri sunacağız. ‘’

Mikrogrup Yönetim Kurulu Başkanı Esat Göktekin Dinçerler ise iş birliği ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:

‘’Güçlü yazılım çözümleriyle KOBİ’leri ve içinde bulundukları dijital ekosistemleri desteklemek konusunda ortak bir vizyona sahip olduğumuz TeamSystem ile güçlerimizi birleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. TeamSystem ailesiyle birlikte ülkemizin KOBİ ve mikro işletmelerinin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirme çalışmalarımıza, TeamSystem’ın küresel kaynakları ve teknolojik yeteneklerini de ekleyerek devam edeceğiz. Bu stratejik birliktelik, müşterilerimize daha fazla değer yaratma konusunda bizlere yeni ufuklar açıyor.”

Satın alma işleminin tamamlanmasının, Rekabet Kurumu’nun onayına bağlı olduğu bildirildi.

TeamSystem’ın danışmanlığını Sardis Capital, Baker McKenzie (Esin Avukatlık Ortaklığı), Ernst & Young, McKinsey & Company; Mikrogrup’un danışmanlığını ise Alpacar Associates, Verdi Hukuk Bürosu ve PricewaterhouseCoopers yaptı.

Anahtar Kelimeler:
TeamSystemMikrogrup
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