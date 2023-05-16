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Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi

Derin Teknoloji Merkezi Teknopark İstanbul, Türkiye'de en fazla patentli start-up firmasına ev sahipliği yapan teknopark olarak bu yıl üçüncü kez birinci oldu.

16 Mayıs 2023 Salı 12:04
Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi

Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi

Teknopark İstanbul, patentli firma sayısıyla üst üste üçüncü kez Türkiye birincisi

Teknopark İstanbul, Patent Effect tarafından yayınlanan Türkiye’nin Patent Raporu'nda, patentli start-up’lara sahip teknoparklar arasında önceki iki yıl da olduğu gibi 2022’de de birinciliği elde etti. 

20 teknoloji kategorisi esas alınarak hazırlanan 2022 Türkiye Patent Raporu’na göre, Türkiye’deki 1.010 patentli start-up firmanın 783 adedi teknoparklarda kuruldu. Buna göre 77 patentli start-up’a ev sahipliği yaparak zirvedeki yerini koruyan Teknopark İstanbul, 2021’de 68, 2020’de ise 52 firma sayısı ile yine birinci olmuştu. 

Bilal Topçu: Girişimcilerimizi yoğun şekilde destekliyoruz

Teknodestek adı altında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda hibe sağlayarak firmaların desteklendiğini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Teknoparkımız, diğer teknoparklara göre daha genç olmasına rağmen, kısa süre içinde 3 kez üst üste birincilik elde etti. Bu başarımızın temelinde Connectto Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından yürütülen Teknodestek programımız ve bu doğrultuda yapılan yoğun çalışmalar bulunuyor. Firmalarımızın patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili gibi başvuru ücretlerini, devamında yapılan inceleme ve araştırma ücretleri ile uluslararası patent başvuru ücretlerini her yıl geliştirerek desteklemeye devam ediyoruz. Bizler Teknopark İstanbul olarak firma ve girişimcilerimizin potansiyelini görüyor inanıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Teknopark İstanbul’da yürütülen nitelikli projeleri kıymetli çıktılarla taçlandırmak bizi motive ederken süreçlerimizi geliştirmek adına yeni çalışmalara imza atmamızı sağlamaktadır.

Teknopark İstanbul olarak, fikri ve sınai mülkiyetlerin koruma gücünün dışında bir ticarileştirme aracı olarak da kullanılabileceğine inanmaktayız. Bu sebeple firmalarımızın geliştirdikleri ve koruma altına aldıkları teknolojileri lisanslama yoluyla başka firmalara transfer etmeleri için de çalışmalar yürütmekteyiz. Bu hususta devletimizin sağlamış olduğu hibe destekleri ve vergi muafiyetlerine ek olarak Teknopark İstanbul’un network gücünü de sürece dahil ederek, firmalarımızın ticarileşmesine katkı sağlamayı da hedeflemekteyiz.” dedi.

“Derin Teknoloji Merkezi”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığındaki ’Türkiye’nin derin teknoloji merkezi’ Teknopark İstanbul, girişimcilik ekosisteminde büyük bir paya sahip bulunuyor. Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde Türkiye’nin global alanda kendisini kanıtlamış en önemli şirketleri Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Savunma sanayiinin yanı sıra, siber güvenlik, enerji, yapay zekâ ve robotik sistemler ile biyoteknoloji gibi birçok alanda Ar-Ge faaliyetleri yürüten Teknopark İstanbul, 400’den fazla firma ve 9 bin Ar-Ge mühendisiyle 3 bine yakın milli projede derin teknoloji üretiyor.

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