Temettü Nedir, Nasıl Alınır?

Şirketlerin kârlarını hissedarlarıyla paylaşma şekli olan temettüler, yatırımcılara düzenli gelir sağlama potansiyeline sahiptir. Nitekim bu nedenle temettü gelirleri, birçok yatırımcının uzun vadeli yatırım stratejilerinin temel taşını oluşturur.

Aynı zamanda temettü ödemeleri, şirketin finansal sağlamlığının ve kârlılığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak birçok yatırımcı, yatırım kararlarını verirken şirketlerin temettü ödeme geçmişini ve gelecekteki ödeme potansiyelini dikkate alır.

Temettü Ne Demek?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kardan hissedarlarına pay dağıtması anlamına gelir. Şirketler, genellikle yıllık karlarını hissedarlarla paylaşmak için nakit temettü şeklinde ödemeler yaparlar. Bazen ek hisse senedi vererek de temettü dağıtabilirler.

Temettü ödemeleri, şirket yönetim kurulunun kararlarına bağlıdır. Ödeme miktarı; şirketin kârlılığı, nakit akışı ve gelecekteki yatırım planları gibi birçok faktöre göre belirlenir.

Temettü yatırımları, genellikle istikrarlı gelir arayan ve düşük riskli yatırımları tercih eden yatırımcılar için uygun kabul edilir. Nitekim uzun vadeli yatırımcılar arasında temettü emekliliği kavramının oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkündür.

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü temel olarak şirketlerin kârlarını hissedarlarıyla paylaşma yöntemidir. Dolayısıyla temettü elde etmek isteyen yatırımcıların, en basit tanımıyla temettü ödeme potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapması gerekir. Bu noktada şirketin temettü ödeme geçmişi, temettü verimi ve finansal sağlamlığı gibi faktörleri değerlendirmek karar vermeye yardımcı olabilir.

Temettü ödemelerini alabilmek için yatırımcıların, şirketin belirlediği ödeme tarihinden önce hisse senetlerine sahip olmaları gerekir. Ödeme tarihleri, genellikle şirketin yıllık genel kurul toplantısında açıklanır.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de hak sahibi olma tarihidir. İlgili dönemin temettü ödemesi için şirket, hisse senetlerine sahip olma konusunda belirli bir son tarih belirleyebilir.

Temettü ödemeleri, genellikle yatırımcıların hesaplarına nakit olarak yatırılır. Ancak bazı yatırımcılar, ödemelerini şirketin sunmuş olduğu yeniden yatırım planları aracılığıyla doğrudan şirketin hisse senetlerine yatırabilir. Böylece komisyon ücretlerinden tasarruf etmek ve uzun vadeli yatırım portföyü büyümesine katkıda bulunmak mümkün olabilir.

En Fazla Temettü Veren Şirketler 2024

Yatırımcıların temettü emekliliği planları için hisse senedi alırken karar verme aşamasında şirketlerin temettü potansiyellerini iyi araştırması gerekir. Bu noktada ileri temettü getirisi yüksek şirketleri bilmek, yatırımcılar için ideal bir başlangıç noktası olabilir.

2024’ün temettü şampiyonu şirketleri şu şekilde sıralanabilir:

BIST Hisse Kodu Şirket Adı İleri Temettü Getirisi NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. %7.96 BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. %7.89 ATLAS Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. %7.08 MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. %6.50 INFO Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %6.37 TKFEN Tekfen Holding A.Ş. %6.25 PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. %4.99 GLCVY Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. %4.93 PNSUT Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. %4.43 PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. %4.41 AKBANK AKBANK T A.Ş. %4.30 ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri TAŞ %4.20 YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. %4.11 YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. %4.11

Temettü Yatırımı Mantıklı Mı?

Temettü yatırımı, yatırımcıların kârlılık ve istikrar arayışında sıkça başvurduğu bir stratejidir. Bu yöntem, özellikle uzun vadede yatırımcıya düzenli gelir akışı sağlama potansiyeline sahip olduğundan finansal hedeflere ulaşmada önemli bir araç olarak kabul edilebilir.

Temettü ödeyen şirketler genellikle finansal olarak sağlam ve istikrarlı gelir elde eden şirketlerdir. Dolayısıyla ekonomik dalgalanmalara karşı dirençlerinin daha yüksek olduğunu ve yatırımcılarına düzenli gelir sağlayabileceklerini düşünmek mümkündür.

Ancak yatırım yaparken dikkatli bir şirket seçimi ve piyasa analizi gereklidir. Tüm temettü ödeyen şirketlerin yatırım için uygun olduğu varsayılmamalıdır. Yatırımcılar, şirketin temettü ödeme kapasitesini, sektörünün sağlamlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirerek karar vermelidir.

Temettü Hesaplama Nasıl Yapılır?

Temettü hesaplamak için son derece basit bir formül kullanmak yeterlidir. Çünkü temel olarak bu ödeme, şirketin hisse senedi başına ödediği kârdır.

Öncelikle formüldeki üç unsuru açıklayarak formülü nasıl kullanabileceğinizi görelim:

Temettü miktarı : Hisse başına temettü ödemesidir.

Temettü verimi : Şirketin dağıttığı temettü ödemesinin, hisse fiyatına olan oranıdır.

Hisse senedi fiyatı : Hissenin güncel fiyatıdır.

Aşağıdaki formülü kullanarak temettü hesaplama yapabilirsiniz:

Temettü miktarı = Temettü verimliliği x Hisse senedi fiyatı

Temettü Oranı Nasıl Hesaplanır?

Temettü oranı, bir hissenin yatırımcılara sağladığı temettü getirisinin bir ölçüsü olarak hisse senedinin mevcut piyasa fiyatına göre hisse başına dağıtılan temettü miktarının oranını ifade eder.

Hesaplama için şu formülü kullanmak mümkündür:

Temettü oranı = Hisse başına temettü / Hisse fiyatı

Örnek olarak bir şirketin hisse fiyatının 50 TL olduğunu düşünelim. Hisse başına düşen temettü miktarı da 2,5 TL olsun. Bu durumda formül şu şekilde işler:

Temettü oranı = 2,5 / 50 = %5

BIST Temettü Endeksi Nedir?

BIST Temettü Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde yer alan ve yüksek temettü verimi sunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan bir endekstir. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da yer alan şirketlerin hisselerini barındırır.

BIST 25 Temettü Endeksi Nedir?

BIST 25 Temettü Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve temettü verimliliği açısından öne çıkan, piyasa değeri en yüksek 25 şirketi baz alarak oluşturulan endekstir.