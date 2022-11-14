Terör saldırısı sonrası sosyal medya erişimi neden engellendi?

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama sonrası internette sıkıntılar yaşanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı" dedi.

BTK'DEN AÇIKLAMA

Patlamanın ardından internet hızında yavaşlama meydana geldi. Birçok yurttaş, sosyal medya uygulamalarına erişemediklerini bildirdi.

Edinilen ilk bilgilere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

NETBLOCKS: TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YAVAŞLATILDI

Küresel internet erişimini takip eden Netblocks oluşumu, patlamanın ve yayın yasağının ardından Türkiye'de Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter'a erişimin yavaşlatıldığını ya da bazı internet sağlayıcılar tarafından tamamen durdurulduğunu aktardı.