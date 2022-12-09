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Topkara çiftinin adı Sarıyer'de yaşayacak

Sarıyer Belediyesi Meclisi, Ayazağa Mahallesi’nde yapımı devam eden meydan ve park projesi alanına Topkara çiftinin adlarının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

09 Aralık 2022 Cuma 21:41
Topkara çiftinin adı Sarıyer'de yaşayacak

Topkara çiftinin adı Sarıyer'de yaşayacak


Taksim’de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın adı Sarıyer’de yaşayacak. Sarıyer Belediyesi Meclisi, Ayazağa Mahallesi’nde yapımı devam eden meydan ve park projesi alanına Topkara çiftinin adlarının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş,  81 kişi de yaralanmıştı. Hayatının kaybedenlerin arasında bulunan ve Ayazağa Mahallesi’nde yaşayan Adem ve Mukaddes Elif Topkara’nın isimlerinin oturdukları mahallede yaşaması için girişimde bulunan Sarıyer Belediyesi, ilgili maddeyi aralık ayında düzenlenen meclis toplantısında gündeme getirdi. Meclis üyeleri yaşanan hain saldırıyı kınayarak, Topkara çiftinin adlarının Ayazağa’da tamamlanacak meydan ve parka verilmesine oy birliği ile karar verdi.


 

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
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