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Toprak Razgatlıoğlu İngiltere Superpole Galibi

Superpole yarışında zaferi elde eden Toprak, ikinci yarışta da ikinci olarak hafta sonunu üç podyumla noktalamış oldu. 

02 Temmuz 2023 Pazar 11:19
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere Superpole Galibi

Toprak Razgatlıoğlu İngiltere Superpole Galibi

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı durağı olan İngiltere hafta sonunda superpole yarışını birinci sırada tamamladı. Superpole yarışında zaferi elde eden Toprak, ikinci yarışta da ikinci olarak hafta sonunu üç podyumla noktalamış oldu. 

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) altıncı durağı olan İngiltere’de Donington Park hafta sonunda superpole yarışını kazandı. Superpole yarışında en büyük rakibi Alvaro Bautista’yı geçerek ilk sırayı alan Toprak, ikinci yarışa da pole pozisyonunda başladı. 

İlk turda yaşanan kaza sonrası kırmızı bayraklar sallanırken aranın ardından yarış yeniden start aldı. Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, start anında kaybettiği ilk sırayı bitime 21 tur kala yeniden aldı. Yarışın ikinci bölümünde baskısını artıran Alvaro Bautista, ilk sırayı alarak galibiyete ulaştı. Toprak ikinci sırayı alarak İngiltere’deki üç yarışta da podyumda kalmayı başardı. 

Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 264 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.  Dünya Superbike Şampiyonası’nda yedinci etap 14-16 Temmuz tarihlerinde İtalya’da koşulacak.

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