Trafik Sigortası Basamakları Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Trafik Sigortası Basamakları

Trafik sigortası her araç sahibi için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta poliçeleri kaza durumlarında oluşabilecek maddi yükümlülüklerin önüne geçmek için çok önemlidir. Her sürücünün kaza ihtimallerine karşı güvence altında kalması için bu sigortayı yaptırması gerekir. Trafik sigortaları biraz da araç sahiplerinin şoförlük karnesidir. Çünkü bu sigortalar sürücünün kaza geçmişine göre fiyatlandırılır. Yani sürücüler bir poliçeyi kazasız geçirdiği takdirde sıradaki poliçe indirimli fiyatlarla sunulacaktır. Trafik sigortası basamakları olarak bilinen bu sistem trafik sigortası maliyetleri için önemli bir unsurdur. Trafik sigortası basamakları nedir gibi sorularla sistemi tanımak isteyenler için tüm detaylar burada.

Trafik Sigortası Basamakları Nedir?

0.Basamak: 1. basamaktaki sürücüler, poliçe süresi içinde üç ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi alırlarsa, 0. basamağa düşerler. Bunun sonucunda %200 prim artışına tabi olurlar.

1.Basamak Poliçenin üçüncü yılının da hasarla kapatılması halinde %135 artış uygulanır.

2.Basamak: Poliçenin ikinci yılının da hasarla kapatılması halinde %90 artış uygulanır.

3.Basamak Poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde %45 artış uygulanır.

4.Basamak: Bu seviye her sürücü için giriş kademesidir. Herhangi bir kaza veya hasar geçmişi olmayan sürücüler 4. basamaktan başlar.

5.Basamak: 1 yılını hasarsız ve kazasız bir şekilde tamamlayan sürücüler 5. basamağa yükselir. Bu basamakta sürücüler %5 indirim kazanır.

6.Basamak: Poliçenin ikinci yılının da hasarsız kapatılması halinde %20 indirim uygulanır.

7.Basamak: Poliçenin üçüncü yılının da hasarsız kapatılması halinde %40 indirim uygulanır

8.Basamak: 8. basamak hasarsızlık indirim basamaklarında ulaşılabilecek en son kademedir. Basamak değişiklikleri her yıl sigorta yenilenirken gerçekleşir. Mesela 6. Basamaktan 7’ye geçmek bir yıl poliçe dönemi sonunda olurken 8.basamak için durum farklıdır. 7.basamaktaki bir sürücünün 5 yıl boyunca 7’de kalması yani trafik sigortasından tazminat almaması gerekir. Yeni uygulamanın başladığı tarih olan 15 Mayıs 2023’ten itibaren 7.basamakta 5 yılını dolduranlar 8.basamağa geçebilirler. 8.basamakta kalmaya devam ettikçe her sene %50 indirimle trafik sigortası satın almak mümkündür.

Trafik sigortası basamakları kaza yapmamış sürücülere ödül ve kaza yapan sürücülere ise yaptırım uygulayarak trafikte sorumlu olmasını teşvik eden bir sistemdir. Sürücüler sıfır hasarla geçirdiği her yıl için indirim alarak poliçelerini daha uygun fiyatlarla satın alabilmekte. Sürücüler için bir değerlendirme sistemi olarak da öne çıkan trafik sigortasında sürücüler 4. basamaktan değerlendirmeye başlanır. Diğer basamaklar şu şekilde sıralanabilir:

Sürücüler kaza geçmişleri yıldan yıla göz önünde bulundurularak bu basamaklara konumlandırılır. 1-2 ve 3 numaralı basamaklar aslında sürücülere yaptırım uygulamak için yer alır. Çünkü bu basamaklarda sürücülere indirim değil, “sürprim” uygulanır . Sürprim , sürücülerin poliçelerine gelen zammı ifade etmektedir. Basamaklar arasında geçiş şartları yıldan yıla değişebilir. Bu şartlar resmi olarak T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) tarafından belirlenmektedir. Sürücülerin trafik sigortası basamaklarında hangi konumda yer aldıklarını öğrenmeleri mümkün. Trafik sigortası basamak öğrenme işlemleri için E-Devlet kanalından sorgulama yapılabilir. Bununla birlikte sigorta şirketiyle iletişime geçilerek trafik sigortası karnesi hakkında bilgi alınabilir.