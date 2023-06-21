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Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirim Oranları

Kaza risklerine karşı hazırlanan poliçeler, araç sahipleri ile sigorta şirketlerini çok sayıda sorumluluk yüklerken, hasarsızlık indirimleri tüketiciye önemli fırsatlar sunuyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba 13:00
Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirim Oranları

Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirim Oranları

Trafik sigortası primleri hesaplanırken aracın kayıtlı olduğu il de göz önüne alınır. Yoğun trafik akışı olan büyük şehirlere kayıtlı olan araçlar, daha az aracın bulunduğu sakin şehirlere göre daha büyük kaza riski taşıdığı için primler hesaplanırken şehir faktörü de etkili olur. Aracın yaşı ve modeli de kaza yapma olasılıklarına etki eden değerlerden olduğu gibi kişinin toplam sürücülük deneyimi ve bu süre içerisindeki kazasızlık durumları da hesaplamaya etki eder.

Yıl

Basamak No

Hasarsızlık İndirimi

Prim Arttırımı

4

7

45

-

3

6

30

-

2

5

15

-

1

4

-

-

2

3

-

50

3

2

-

100

4

1

-

150

Bu durumun yanı sıra yeni başlatılan kademeli sistem de trafik sigortasına etki eden unsurlardandır. Bu sistem ile kişiler daha önce ne kadar süre ve ne kadar kazasız araç kullandıklarına göre sigorta bedelleri indirimli ya da zamlı olarak hesaplanır. Sekiz  farklı kademe içinde dördü zamlı üçü ise indirimli farklı aşamalar bulunur. İlk kez sigorta altına alınan araç %0 oranlı 4. kademeden sisteme giriş yaparken, daha sonraki yıl araçtaki hasar durumuna göre indirimli ya da zamlı olarak poliçe yenilebilir.

Hasarsızlık durumuna göre aracın poliçesi daha pahalı olan 0. kademeye doğru daha indirimli olan bölümden ya da daha ucuz olan 7.kademeye doğru olan kademelerden yapılabilir. Kaza yapılması sonucunda bir üst kademedeki indirimden yararlanabileceği gibi hasar durumuna göre daha aşağıdaki kademelerdeki zamlı fiyatlardan da ödeme yapılabilir.

Son Güncelleme: 21.06.2023 13:08
Anahtar Kelimeler:
Trafik SigortasıHasarsızlık İndirimi
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