Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trakya'da Kronomid sineklerle kaynağında mücadele

Trakya'da Lüleburgaz Belediyesi ekipleri bu birikintileri ve kaynaklarında üreme potansiyeline sahip, sivrisinek gibi insanları ısırmayan kronomidlerin üreme bölgelerinde ilaçlama ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:46
Trakya'da Kronomid sineklerle kaynağında mücadele

Trakya'da Kronomid sineklerle kaynağında mücadele


Lüleburgaz’da havaların ısınmasıyla birlikte sayıları artan ve mevcut sivrisinek ilaçlamasının işe yaramadığı kronomid sineklere karşı Lüleburgaz Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Su birikintileri ve kaynaklarında üreme potansiyeline sahip, sivrisinek gibi insanları ısırmayan kronomidlerin üreme bölgelerinde ilaçlama ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küresel ısınma sebebiyle 30 derece sıcaklıkları gördüğümüz Mayıs ayında çok sayıda kronomid erken üremeye başladı. Sulak alanlarda hızlı bir şekilde üreyen kronomidlere karşı Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerince üreme kaynaklarındaki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, kronomidler için hazırlanan ilaçlarla su birikintilerinin olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. 

Üremesi için su birikintisi yeterli

Göl ve nehir gibi sulak alanların yanı sıra kent merkezinde apartmanların bodrum katlarında biriken sularda hızlı bir şekilde üreyen kronomidlerin üremisinin önüne geçmek için en iyi yöntem su kaynaklarında yapılan ilaçlamaların yanı sıra kent merkezindeki su birikintilerini ortadan kaldırmak oluyor. Bu kapsamda uzmanlar özellikle apartmanların bodrum katlarının kontrol edilip su birikintilerinin yok edilmesi yönünde görüş bildiriyor.

Zarar vermiyor

Şekil ve yapı olarak sivrisineklere çok benzeyen ve bu nedenle vatandaşlar tarafından sivrisinek zannedilen kronomidler zararsız özelliğiyle dikkat çekiyor. Sivrisinekler gibi delici bir iğnesi ve emici bir ağız yapısı olmadığı için kan yoluyla hastalık da taşıma ihtimali bulunmayan kronomidler bulut olarak etrafı sarmaları nedeniyle rahatsız edici bir özelliğe sahip bulunuyor. 

Uzmanlar uyarıyor

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da kronomidler birçok noktayı sarmış ve uzmanlar kronomidlerle ilgili birtakım uyarılarda bulunmuştu. Gazetecilere açıklama yapan uzmanlar kronomidlerin hiçbir zararı olmadığını, yığınla uçtukları için insanları tedirgin ettiğini belirtmişti. Kronomidleri ışığın cezbettiğini söyleyen uzmanlar, “Işığın olduğu yere uçuyorlar. Hiçbir zararları yok. Sivrisinek gibi sokmuyorlar. Uçma dışında insana zarar vermiyorlar. Şikayetler bulut olarak etrafı sarmaları" demişti. 

Kronomid nedir? 

Kronomidler şekil ve yapı olarak sivrisineklere çok benzemektedirler. Kronomidler sulak alanda çoğalırlar. Suyun olduğu her alanda üreme potansiyeline sahiptirler. Erginleri havada uçuşarak insanlara sivrisinek korkusu verir fakat sivrisinekler gibi sokucu, delici bir iğnesi ve emici bir ağız yapısı yoktur. Bu yüzden kan yoluyla bir hastalık taşımazlar. 

Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi
Çocuk koroları Candan Erçetin’le 23 Nisan için söyledi
Lüleburgaz’da otomatik sulama dönemi | Su kullanımı yüzde 70 azaldı
Lüleburgaz’da otomatik sulama dönemi | Su kullanımı yüzde 70 azaldı
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
Lüleburgaz Belediyesi'nden muhtarlıklara yeni bina
Lüleburgaz Belediyesi'nden muhtarlıklara yeni bina
Trakya beyaza büründü | Lüleburgaz'dan kartpostallık görüntüler
Trakya beyaza büründü | Lüleburgaz'dan kartpostallık görüntüler
KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL | Lüleburgaz
KIRK-KAB’ın 2021 yılı bütçesi 6 milyon TL | Lüleburgaz
Sabahattin Ali Parkı çocuk sesiyle şenlendi
Sabahattin Ali Parkı çocuk sesiyle şenlendi
Anahtar Kelimeler:
Kronomid SinekKronomid Sineklerle MücadeleTrakyaLüleburgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Mısra Öz taburcu oldu
Mısra Öz taburcu oldu
İBB’den 34 okula spor salonu
İBB’den 34 okula spor salonu
Yerel yönetimler kapanma sürecini masaya yatırdı
Yerel yönetimler kapanma sürecini masaya yatırdı
Kapanya yasağına pompacı savunması | Her yere lazım!
Kapanya yasağına pompacı savunması | Her yere lazım!
İşçiler iftar yemeğinde zehirlendi | 106 işçi hastanelik oldu
İşçiler iftar yemeğinde zehirlendi | 106 işçi hastanelik oldu
Senette rakam oyunu | 15 bin liralık borç 615 bin TL oldu
Senette rakam oyunu | 15 bin liralık borç 615 bin TL oldu
Kadıkiy'de camilerde Ramazan Ayı temizliği
Kadıkiy'de camilerde Ramazan Ayı temizliği
En Güzel Kadınların Bilezik Satın Alma Noktası
En Güzel Kadınların Bilezik Satın Alma Noktası
Kemal Kaçmaz'ın acı günü | Anne Aliye Kaçmaz vefatetti
Kemal Kaçmaz'ın acı günü | Anne Aliye Kaçmaz vefatetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim