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Trakya ortopedi uzmanları Kırklareli'nde toplandı

Trakya bölgesinde çalışan hekimler tarafından yapılan aylık ortopedi toplantısı bu ay Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:19
Trakya ortopedi uzmanları Kırklareli'nde toplandı


Trakya ortopedi uzmanları Kırklareli'nde toplandı

Kemal KAÇMAZ

Yaklaşık 20 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Trakya bölgesindeki tüm hastanelerde görev yapan ortopedistlerin katıldığı Trakya Hastaneleri Aylık Toplantısı (THAT) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş DERDİYOK ve Hastane Ortopedi bölüm sorumlusu Öğr. Üyesi Dr. Cüneyt MAY'ın misafirliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul'da bazı hastaneler dahil olmak üzere Trakya da bulunan tüm kamu ve özel hastanelerinden yüksek sayıda katılım ile gerçekleşti. 

Dr. Çağdaş DERDİYOK'un açılış konuşmasının ardından bilimsel program dahilinde hastane hekimlerinden Uzm. Dr. Sami OFLAZ tarafından vaka sunumları yapıldı. 

Bölge toplantısıyla Trakya bölgesindeki hastalara yeni yaklaşım ve sorunlarına yeni çözüm önerileri açısından tartışma ortamı sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Trakya
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