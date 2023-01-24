Tüm Mekanlara Yüksek İklimlendirme Konforu ve Estetik Katan Ayaklı Klimalar

Ayaklı klimaların kullanım alanının büyüklüğü, bu klimaların BTU kapasitelerinin de yüksek olmasını zorunlu hale getirmiştir. Çünkü bir alanda verimli bir ısıtma performansı elde edilebilmesi için alanın büyüklüğü ile klima kapasitesinin doğru orantılı olması gerekir. Ayaklı klima çeşitleri, yüksek BTU kapasitelerine sahip klimalar olup ciddi ısı kayıplarının yaşandığı, ısıtılması son derece güç mekanlar için ideal seçenekler sunar. Türkiye’nin önde gelen klima markası FujiPlus en yeni teknolojilerle ve fonksiyonel özelliklerle donattığı ayaklı klima modelleri ile hem bireysel hem de kurumsal ölçekteki iklimlendirme ihtiyaçlarınıza kalıcı ve etkili çözümler üretir. Marka, salon tipi ve silindirik klima olmak üzere iki farklı ayaklı klima modeli ile karşınıza çıkar. Ayaklı klima modelleri arasında tasarımdan fonksiyonel özelliklere kadar pek çok fark vardır. Her bir klima, özel alanlar için özel çözümler üretir.

Yüksek İklimlendirme Konforu Sunan Salon Tipi Klimalar

Salon tipi klima olarak da adlandırılan ayaklı klima modelleri ev tipi klimalardan farklı olarak duvara monte edilmeyip zeminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Salon tipi klimalar, 24.000 BTU’dan başlayıp 48.000 BTU kapasiteye kadar ulaşan pek çok seçenek sunar. 60 m2’den 100 m2’ye kadar büyüklüğe sahip mekanlarda etkili iklimlendirme sağlayan bu klimalar, modeline ve kapasitesine bağlı olarak pek çok teknik ve fonksiyonel özelliklerle donatılmıştır. Salon tipi ayaklı klima modelleri arasında öne çıkan Inverter salon tipi klima çeşitleri, yüksek enerji verimli tam DC inverter kompresörüyle değişen ortam koşullarına göre çalışmasını ayarlayarak maksimum performans sunarken, ayarlanabilir özellikli hava kanatçıkları ile odanın tüm noktalarına 4 boyutlu hava sağlar. Optimize edilmiş hava kanalı tasarımına eşlik eden geniş çaplı çapraz akış fanı ile 20 metre mesafeye kadar alanda havayı sirküle eder. Akıllı uyku moduyla ortamın ısısını otomatik olarak ayarlayarak yüksek uyku konforu sunar. Yüksek ısı transferi performanslı mavi hidrofil yapısı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan salon tipi ayaklı klima modelleri, 6 katmanlı paslanma karşıtı kaplamaya sahip dış üniteleri ile uzun ömürlüdür.

Inverter Teknolojili, Zarif Silindirik Klimalar

Farklı fonksiyonel özelliklere sahip FujiPlus silindirik salon tipi klima modelleri, 24.000 BTU kapasiteli ve tam DC Inverter kompresörlü klimalar olup, yüksek enerji verimiyle çalışırlar. İç ve dış DC fan motoru ile elektronik genleşme vanası, bu klimaların daha sessiz, verimli ve dengeli çalışmasını sağlar. Geniş çaplı ve uzun mesafeli hava akışı için optimize edilmiş hava kanalı dizaynı ve geniş çaplı çapraz akış fanı ile bu ayaklı klima modelleri, 20 metreye ulaşan mesafede havayı sirküle ederken, ayarlanabilir hava kanatçıkları ile homojen iklimlendirme sağlar. Silindirik klima modelleri aynı zamanda Wi-Fi kontrolü (Opsiyonel) özelliği ile cep telefonu üzerinden akıllı bağlantı kurarak klimayı uzaktan kontrol etme olanağı sunar. Silindirik tip ayaklı klima modelleri, Turbo Soğutma fonksiyonu ile ortam havasını 30 saniye gibi kısa bir sürede hızla soğuturken 60 saniyede de güçlü ısıtma yaparak ihtiyacınız olan ısı konforunu en kısa sürede sağlar. Mavi hidrofil yapısıyla enerji tasarrufu sunan silindirik salon kliması modelleri, dış ünitesindeki 6 katmanlı paslanma karşıtı kaplama sayesinde son derece uzun ömürlüdür.

Bütçe Dostu Ayaklı Klima Fiyatları

FujiPlus salon tipi klima fiyatları, klimanın kapasitesine, sahip olduğu teknik ve fonksiyonel özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Daha yüksek kapasitelere sahip ve daha fazla özelliklerle donatılan ayaklı klima çeşitleri üst segmentte yer alırken daha sade ve düşük BTU’lu modeller daha alt segmentlerde satışa sunulmuştur. Klima sektörünün öncü markası FujiPlus, tüm salon tipi klima modellerini avantajlı fiyat seçenekleri ile hizmetinize sunar. Siz de FujiPlus klimalar arasından alanınıza en uygun olan modeli, markanın sunduğu ücretsiz keşif hizmetinden yararlanarak kolayca seçebilir ve bütçenize uygun fiyatlarla hemen satın alabilirsiniz.