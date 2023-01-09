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Türkiye’de en çok 25-34 yaş arası kripto paraya yatırım yapıyor

WOOTR CEO’su Buğra Gökağaçlı “Türk yatırımcılar kripto sektörünü kârlı buluyor, henüz işlem yapmamış bireylerin büyük çoğunluğu yavaş yavaş işlem yapmaya başladı. Yatırım yapanlar ise oldukça genç yaşta” diyor.

09 Ocak 2023 Pazartesi 00:23
Türkiye’de en çok 25-34 yaş arası kripto paraya yatırım yapıyor

Türkiye’de en çok 25-34 yaş arası kripto paraya yatırım yapıyor

2022 yılında kripto sektöründe yaşanan dalgalı seyirin ardından araştırma yaptıran WOOTR CEO’su Buğra Gökağaçlı “Türk yatırımcılar kripto sektörünü kârlı buluyor, henüz işlem yapmamış bireylerin büyük çoğunluğu yavaş yavaş işlem yapmaya başladı. Yatırım yapanlar ise oldukça genç yaşta” diyor.

Tayvan’ın global ölçekli tek yasal kripto borsası olan WOO, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına girdi. WOOTR adıyla Türkiye’de hizmet veren ve Türkiye’ye 100 milyon yatırım yapma kararı alan firma 2022 yılında kripto sektöründe yaşanan dalgalı seyirin sonrasında geniş çaplı bir araştırma yaptırdı. Hem kendi kullanıcıları hem de kripto borsalarında işlem yapan kullanıcılarla yapılan araştırmada Türkiye’de işlem yapan kullanıcıların kripto sektörünü hâlâ kârlı buldukları ortaya çıktı.

Araştırma sonucunu paylaşan WOOTR Genel Müdürü Buğra Gökağaçlı, “Geniş çaplı bir araştırma yaptık. Yaklaşık 6 ay süren bir çalışma sonucunda Türkiye’de kripto borsalarında işlem yapan kullanıcıların düşüş karşısında nasıl aksiyon aldıklarını inceledik. Kullanıcıların yüzde 70’i sektörü karlı buluyor. Kripto parayı duyup hiç işlem yapmamış olanların büyük bir çoğunluğu ise yavaş yavaş işlemi yapmaya başladı. Bu veri, yaşanan düşüşe rağmen Türk kullanıcıların çekimserlik yaşamadığını ve hala sektöre sadık olduklarını bizlere gösteriyor. Türk lirası dışındaki yatırımlara oldukça alışkın olduğumuz için kripto sektörü bize normal geliyor. İşlem yapanların yaklaşık yarısından fazlası tekrardan yükseliş yaşanacağını ve kâr edeceğini düşünüyor. Özetle bu verilere baktığımızda Türk yatırımcının hâlâ piyasada durduğunu ve panik yapmadığını görüyoruz” dedi. 

TÜRK YATIRIMCI KÂR ETMEDEN PİYASADAN ÇIKMAYACAK

Türkiye nüfusunun %10’undan fazlasının kripto borsasında işlem yaptığını belirten Gökağaçlı, “Türkiye’de 8 milyondan fazla kişi halihazırda kripto sektöründe işlem yapıyor. Bu sayı zamanla artacak. Elbette az da olsa panik yaparak yatırımlarını geri alanlar vardır. Ancak yaptığımız araştırma sonucunda Türk yatırımcıların %80’inden fazlasının bu sektöre yüksek getiri beklentisiyle girdiğini ve uzun vadede kâr etmeden kolay kolay bu piyasadan çıkmayacaklarını dile getirdiklerini gördük.

EN ÇOK YATIRIM YAPAN 25-34 YAŞ ARASINDA 

Kripto paralara yatırım yapan %33’lük bir kesimin 25-34 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %24’ünü 35-44 yaş aralığı oluştururken, 18-24 yaş aralığı %20’lik bir kesimi oluşturuyor. Bu verilere baktığımızda ülkemizdeki kripto para sahipliği geniş bir yaş grubuna yayılmış durumda. C1 grubu olarak betimlediğimiz profesyonel meslek sahipleri ve yöneticilerinden oluşan bu grup, kripto para yatırımı yapanların %70’ini oluşturuyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcıları, finansal okuryazarlığın yanı sıra teknoloji, girişimcilik ve spor alanlarına da oldukça ilgi gösteriyor” diye belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KriptoKripto Para
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