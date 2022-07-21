Türkiye’nin İlk Yetişkin Trambolin Parkı

Türkiye’nin en büyük trambolin parkı Flyzone’a hoş geldiniz. Flyzone yetişkinler ve çocuklar için hem eğlenceli hem de sportif olan aktivitelerden biridir. Flyzone’da arkadaşlarınızla eğlenebilir ve eğlencenin zirvesine ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin en büyük kapalı trambolin parkı Flyzone, eğlenceli ortamında çocuk, genç ve yetişkin fark etmeksizin herkesi bekliyor. Hem spor yapmak hem de aileniz ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek ve bolca eğlenmek için Flyzone ’u da tercih edebilirsiniz.

Fylzone Trambolin Parkı Nedir?

Flyzone Trambolin park temel yapılış amacı eğlence ve spor merkezidir. İnsanların eğlenmelerini ve egzersiz yapmalarını sağlar ve arkadaş grupları ile aktivite yapmak için oldukça etkili bir ortamdır. Bu anti-yerçekimi eğlence ortamında, sırt çantalı gezginlerle yapılan eğlenceler dikkat çekiyor. Parkta yerçekiminin devre dışı kalmasıyla tam anlamıyla bir adrenalin yüklemesi yaşayacaksınızdır.

Bu yetişkin trambolin park , müzik eşliğinde dağ bisikletine atlamak gibi sporları aynı anda yapabilirsiniz. Flyzone, sıra dışı ve sınırsız eğlence için doğru adres. Bu eğlence merkezinden bireysel veya grup olarak yararlanabilirsiniz. Grup olarak eğlencenin tadına varmak isterseniz daha önceden randevu yaptırmalısınız. Üstelik özel günleriniz için rezervasyon yaptırabilir ve özellikle doğum günlerinizi burada kutlama şansı yakalayabilirsiniz. Böyle bir doğum günü organizasyonunu yıllarca unutamayacaksınız. Anılarınızın baş köşesinde her zaman yerini alacaktır.

Flyzone’da limitler zorlanır. Parkurların rekabet dolu enerjisine ayak uydurabilirsiniz. İsterseniz çocuklarınızla birlikte çocuk olup, ister doğum gününüzü en heyecanlı parkurlarda kutlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla toplanıp hem eğlenip hem de spor yapma olanağınız mevcuttur. Yer çekimine meydan okumak isteyenler varsa hiç tereddüt etmeden bu eğlenceye ortak olabilirler. Spor ve eğlenceyi bir arada yaşamak oldukça ilgi çekici olması bu eğlencenin bir parçası olarak dikkat çekmektedir. Adrenalin ve yeni keşiflere bağımlılığınız varsa, Flyzone trambolin park doğru adres olarak dikkat çekiyor. Adrenalinin sınırlarını zorlamak, Özgürce göklerde uçmak ve benzersiz bir tecrübe yaşamak istiyorsanız Flyzone dünyasını mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Flyzone Nerede?

Yetişkinler ve çocuklar için çeşitli programlarda eğlence sunan Flyzone Türkiye, İstanbul’a gelen ziyaretçilerini Mall of İstanbul, Demirören AVM ve Torium AVM’de ağırlıyor. Spor ve eğlence merkezinin etkinliklerine katılmak için, promosyona katılmak için en az 30 dakika önceden bilet almak ve kayıt yaptırmak gerekmektedir. Aksi takdirde bilet alma sorununuz ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda eğlenceden uzak kalmanız söz konusu olacaktır.

Flyzone Giriş Şartları

Aktivite bölgeleri de dahil olmak üzere kalbe, kan basıncına ve daha fazlasına göre uyarlanmış Flyzone hastalar için uygun değildir. Herhangi bir hastalığınız mevcut ise bu adrenalin yüklemesinden uzak durmanızda fayda vardır. Kullanıcı tesisi kullanmadan önce; ekip/personel tarafından verilen güvenlik videosunu ve güvenlik talimatlarını dikkatle izlemeli ve güvenlik kurallarına uymalıdır. Uçuştan 30 dakika önce bu alanda olunması gerekmektedir.

Yarış alanına girmeden önce spor ve rahat kıyafetler giymelisiniz. Parka girmeden önce tüm metal nesneleri ve aksesuarları vücudunuzdan çıkarmalı ve uzun saçlarınız varsa toplayın. Tırtıllar sadece altı kaymaz çorapla kullanılabilir. Çorabın yoksa kasadan silikon çorap alabilirsin. Otoparka yiyecek ve içecekle girmek yasaktır. Yanınızda getirilmemesi önerilir.

Flyzone Giriş Fiyatları

Eğlence merkezinde çocuklar ve yetişkinler için farklı fiyatlar geçerlidir. Çocuk ve yetişkin fiyatları değişkenlik gösterir. Ayrıca, yukarıda bahsettiğimiz programların her birinin fiyatları değişkenlik göstermektedir ve kesin fiyatı bilmek için önce bir plan seçmeniz önerilir. Plan seçiminden sonra gerekli plan doğrultusunda çocuklarınız eğlence merkezinin tadına çıkarabilirsiniz.