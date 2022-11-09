Türkiye’nin İyi Tarım Köyü: Başka Köy Milas’ta Hayata Geçiyor

Çevre hassasiyetine ve sürdürebilirlik esasına dayalı olarak kurgulanan ve 1.400.000 m2 alan üzerine konumlanacak Başka Köy’de; geniş tarım alanlarından meyve bahçelerine sanat atölyelerinden kooperatif oluşumuna kadar sayısız imkan saklı olacak…

9 Kasım 2022, İstanbul;

Çok değil bundan sadece iki yıl önce metropol hayatının döngüsünde 20 yıldır görülmeyen farklı bir rakam ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), o dönemki verilerine göre İstanbul’un nüfusu, 2020 yılında ilk kez artış değil bir azalma yaşadı. Mega kentin popülasyonundaki bu değişimde pandeminin başlamasının tabii ki etkisi var ancak doğadan uzaklaştıkça tükendiğini hisseden şehir insanının tekrar tabiata dönme isteğinin katkısı da yadsınamaz boyuta ulaştı.

Ancak bu arzu pratiğe döküldüğünde hayallerdeki kadar kolay gerçekleşemeyebiliyor. Kırsal kesime adapte olmak çoğu kişi için zor olabileceği gibi bir süre sonra alışkanlık haline gelen sosyal davranışlara da özlem başlıyor. İşte tam da bu noktada beklenen tüm ihtiyaçlara cevap veren bir yaşam modeli Türkiye’de ilk kez hayata geçmeye hazırlanıyor: Başka Köy.

Doğal Yaşam ve İyi Tarım Odaklı

Sürdürebilirliği temeline oturtan “Türkiye’nin iyi tarım konseptli ilk doğal yaşam köyü” Başka Köy, Milas ve Bodrum arasında yaşam ve tarım alanlarıyla 1.400.000 m2 üzerine konumlanan doğaya dost alternatif bir yerleşke olmak için yola çıktı. Zira içinde geniş tarım alanlarından meyve bahçelerine farklı zevklere hitap eden atölyelerden golf sahasına, at manejlerine kadar pek çok farklı imkân saklı. Özel mimarisiyle dikkat çeken ve doğayla iç içe evler olarak tasarlanan Başka Köy, yatırımcıların gözdesi oldu.

Projenin çıkış noktasını anlatan Başka Köy Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Soydan, “Günümüz şehir insanın doğaya dönme isteğinden çıkış alsak da biz kuracağımız bu yaşam alanı ile başından beri çok daha büyük bir resmin parçası olmayı hedefledik. Projeyi tek cümle ile anlattığımızda ‘herkesin hayal ettiği o yaşamı inşa ediyoruz’ diyoruz. Ancak temelinde; sürdürülebilir, çevreci bir yaklaşım ve iyi tarım stratejileri üzerine kurulmuş bir yapı var” diyor.

Başka Köy’ün iki temel unsur üzerine inşa edileceğini anlatan Soydan, “Başka Köy, doğal yaşam alanı ve iyi tarım temelleri üstüne kurulu olacak. 450 bin metrekarelik tarım alanı ve 21 bin metrekarelik bir alana yayılmış tarım gıda işletme atölyelerinde sakinlerimiz ihtiyacı olan her ürünü kendi yetiştirebilecek. Kişiye ait tarım alanlarında ekim-dikim yapmanın yanında, isterlerse Başka Köy’ün meyve bahçelerinde de üretime katılabilecek. Birbirinden güzel meyve bahçelerimiz var. Başka Köy’ü yaşamak isteyen yatırımcılar için iki model geliştirdik. İlki bir yıl içinde satışı tamamlanan ve 200’den fazla hanenin kurulacağı yaşam alanı. Diğeri ise bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız Başka Köy Kooperatifi (Milas Turizm Geliştirme Kooperatifi) olacak” diyor.

“Kooperatifimize üye olacaklar tarım gelirlerinin yanı sıra Başka Köy içindeki tüm sosyal alanlardan da gelir elde edebilecek” diyen Soydan, “Sosyal alanlarımız, golf antrenman sahamız ve at manejlerimizle yerli turistler ve civar bölgede yaşayanlar için de önemli bir destinasyon olacağımıza inanıyoruz. Kooperatif üyelerimiz, tüm bölümlerimiz ve atölyelerimizden yılın 12 ayı boyunca faydalanabilecek” diyor.

700.000 m2 alana yayılan yaşam alanları için Soydan, “Bu bölümde yer alacak yaşam köyümüz ise 8600m2’lik alana sahip. Yatırımcılarımız tarım alanı içinde ister çiftlik isterse de taş evlerde yaşayabilecek. İlk altı ay içinde buradaki satışı tamamladık. Artık 200’ü aşkın seçkin komşumuz var. Ev inşaları henüz başlamadı. Mimari planlarımızı yaparken doğanın ve bölgenin dengesini korumaya büyük özen gösterdik. İnşaat yapımı arsa sahiplerine ait, ancak binaların dış tasarımları konusunda uyulması gereken katı kurallarımız var. Tarihi dokuyu korumak amaçlı eski Milas mimarisinin köy evlerini inceledik. İç tasarımında ise her aile kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yapabilecek” diyor.

