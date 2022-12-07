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Türkler en çok hangi rüyaları görüyor?

Türkiye'nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı. Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.

07 Aralık 2022 Çarşamba 21:45
Türkler en çok hangi rüyaları görüyor?

Türkler en çok hangi rüyaları görüyor?

Tüm dünyada uygu konusunda araştırmalar yürüten Brilliant British'ten bir ekib, internet aramaları üzerinden ilginç verilere ulaştı.

Uyku düzeni ve sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ve içerikler yayımlayan Birleşik Krallık (BK) merkezli Brilliant British'ten bir ekip, Google'da yapılan aramaların verilerini topladı ve hangi ülkede en çok hangi rüyanın araştırıldığını tespit etti.


Türkiye'nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı. Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.

Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman yer aldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; bu rüyaların zehirli sürüngenlerin hem yaygın görüldüğü hem de pek rastlanmadığı bölgelerde görülmesi dikkat çekti.

İKİNCİ SIRADA: RÜYADA DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi. Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor.

Örneğin, ABD'de bu konuyla ilgili ayda 81 bin kez arama yapıldığı belirtiliyor. ABD'lilerin sıklıkla araştırdığı diğer rüyalar arasında ise tatile çıkmak veya örümcek gibi potansiyel açıdan tehlikeli hayvanlarla karşılaşmak da var.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de evlilik; Kuveyt, Lübnan ve Danimarka'da ise hamilelik en çok görülen rüyalar oldu.

İlk bakışta birbirinden epey farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip ülkelerde benzer rüyaların görülmesi dikkatleri çekiyor. Ancak bilim insanları bu rüyaların büyük kısmının evrimsel arka plana dayandığını düşünüyor. Örneğin rüyada dişlerin döküldüğünün görülmesi, "arketipsel" bir olgu olabilir.

Ancak bugün çaresizlik hissi veya kontrol kaybı gibi psikolojik durumların da bu arketipsel rüyayı tetiklemesi mümkün görünüyor. 

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