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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali sonrası kutlama

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Vogue Türkiye ve Vanguart Watches ev sahipliğinde Tersane İstanbul'da kutlandı

15 Haziran 2023 Perşembe 13:40
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali sonrası kutlama

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali sonrası kutlama

Neredeyse 6 asırdır halka kapalı olan Osmanlı donanmasının tersanesi, Tersane İstanbul projesi sayesinde hızla İstanbul’un yeni şehir merkezi haline geliyor. Farklı kültürlerin bir araya geldiği bir yer yaratma amacıyla yola çıkan Tersane İstanbul, daha önce Contemporary İstanbul 2023’e ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Şimdi de İstanbul’da gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı şerefine Şirin Ediger’in sahibi olduğu Tersane İstanbul’un iletişim ajansı Fakülte İstanbul ile Vogue Türkiye tarafından tasarlanan ve Vanguart saatleri sponsorluğunda gerçekleşen “The Night Before” davetine ev sahipliği yaparak çok konuşulan bir geceye daha imza attı.

Ronaldinho, Francesca Versace, Mathieu Flamini ve Zoran Iakovic gibi seçkin isimlerin yanı sıra davette pek çok ünlü sanatçı, sporcu, iş insanı ve siyasetçiyi biraraya geldi.

Fransız piyanist Sebastian Tellier’in muhteşem performansıyla taçlanan gecede Brothers’ın geceye özel tasarladığı kokteyller ve Volzenka Havyarları konuklara eşsiz bir gastronomi deneyimi yaşatırken DJ Magnum’un afterparty performansı da eğlenceyi doruğa çıkardı.

İstanbul’un en özel lokasyonlarından biri olan Haliç’te tarihin yeniden yazılmasına tanıklık etmemizi sağlayan Tersane İstanbul, ev sahipliği yaptığı iddialı organizasyonlarla da İstanbul’da yaşama yepyeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

KONUKLAR:

1. Turgut Ozal - Naz Ozal

2. Victoria Lopyreva - FIFA Ambassador

3. Navid Javaid, MBE - Senior Advisor to Mayor of London

4. Darina Pavlova, Businesswoman. Owner of Nuboyana Studios in Bulgaria

5. Julius Dein, Magician/Influencer

6. David Ofer, Businessman Shippinh Israel

7. Mathieu Flamini, Businessman, Ex football player

8. Francesca Versace, daugther of Santo Versace, Versace Chairman

9. Nurali Aliyev, Grandson Nazarbayev

10. Vitaly Khomutynnik, Ukrainean Businessman and Politician

11. Filippo Testa - Offwhite Manager

12. Zoran Iakovic - UEFA Administrator

13. George Koumas - Board Member UEFA and FIFA

14. Luis Figo

15. Ronaldinho

16. Ciro Nogueira, Senator of Brazil and Chief of Staff of President

17. Hassan Al Tawadi, Head of Supreme Committee of Qatar and General Counsel of Qatar Investment Authority

18. Clarence Seedorf

19. Salma Abu Deif - Actress Egypt

20. Maria Peugeot

21. Dj Obi - Burna Boy's DJ

22. Watch Anish, influencer

23. Tunde Balogun & Carlon Ramong, owners LVRN

24. Murat Ulker

25. Marko Miskovic, Delta Holding

Anahtar Kelimeler:
UEFAVogue Türkiye
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