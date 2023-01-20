Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Uğur Mumcu, 30. yıl dönümünde Maltepe’de anılacak

Gazeteci –Yazar Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde Maltepe’de özel bir etkinlikle anılacak.

20 Ocak 2023 Cuma 11:40
Uğur Mumcu, 30. yıl dönümünde Maltepe’de anılacak

Uğur Mumcu, 30. yıl dönümünde Maltepe’de anılacak

Maltepe Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu, bombalı saldırıyla katledilmesinin 30. yılında düzenleyeceği programla anacak. Gazeteci-yazar Nazım Alpman’ın moderatörlüğünü üstleneceği “Uğur Mumcu Anması”, Mumcu’nun aramızdan ayrıldığı gün olan 24 Ocak Salı günü saat 20.00’de Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Uğur Mumcu’nun hayatının ve gazeteci kimliğinin anlatılacağı programa gazeteci Zafer Arapkirli ve Faruk Bildirici konuşmacı olarak katılacak.

Programda müzisyen Hüseyin Ay da seslendireceği şarkılarla yer alacak. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tradresinden edinilebilir.

Anahtar Kelimeler:
MaltepeMaltepe BelediyesiUğur Mumcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir, Zehirsiz Kent Olma Yolunda
İzmir, Zehirsiz Kent Olma Yolunda
Avantajlı Tatil Fırsatı Butik Loss Hotel
Avantajlı Tatil Fırsatı Butik Loss Hotel
4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri Sahiplerini Buldu
4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri Sahiplerini Buldu
KYC Pazarı 2026’da 17 Milyar Doları Aşacak
KYC Pazarı 2026’da 17 Milyar Doları Aşacak
Palace Suit Esenyurt Otelleri
Palace Suit Esenyurt Otelleri
BBC Earth ile Uzayın Bilinmeyen Sırları Açığa Çıkıyor
BBC Earth ile Uzayın Bilinmeyen Sırları Açığa Çıkıyor
Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti
Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti
TELKODER: “Haberleşme giderleri, enflasyonun gerisinde kaldı.”
TELKODER: “Haberleşme giderleri, enflasyonun gerisinde kaldı.”
İBB'nin taksi dönüşüm başvuruları başlıyor
İBB'nin taksi dönüşüm başvuruları başlıyor
Borsa İstanbul Denge Arayacak
Borsa İstanbul Denge Arayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim