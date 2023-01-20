Uğur Mumcu, 30. yıl dönümünde Maltepe’de anılacak

Maltepe Belediyesi, gazeteci-yazar’yu, bombalı saldırıyla katledilmesinin 30. yılında düzenleyeceği programla anacak. Gazeteci-yazar Nazım Alpman’ın moderatörlüğünü üstleneceği “Uğur Mumcu Anması”, Mumcu’nun aramızdan ayrıldığı gün olan 24 Ocak Salı günü saat 20.00’de Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Uğur Mumcu’nun hayatının ve gazeteci kimliğinin anlatılacağı programa gazetecivekonuşmacı olarak katılacak.

Programda müzisyen Hüseyin Ay da seslendireceği şarkılarla yer alacak. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tradresinden edinilebilir.