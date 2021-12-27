Ünlü Özbek Şarkıcı Diyor, Gaziantep Baklavaları'nın elçisi oldu



Türk dünyasını yeni açtığı şubelerle kuşatan Merhaba SteakHaus kurucusu ünlü Özbek Şarkıcı Diyor Mahkamov, Gaziantep Baklavası'na ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl müzik hayatını zirvede bıraktığını duyuran Özbekistan'ın ünlü şarkıcılarından Diyor Mahkamov restoran zincirine yeni halkalar ekliyor. 3 yıl önce ilk şubesini Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te Taylan Steakhouse olarak açan Diyor Mahkamov'u hayranları yalnız bırakmadı.

Merhaba Steakhouse'u Taşkent'te yeni açılışı yapılan Riviera Mall bünyesine taşıyan Diyor Mahkamov, Merhaba Kebap Burger ailesini, Gaziantep Baklavaları ve Türk tatlılarıyla zenginleştirdi.

Kendisini Gaziantep Tatlıları'nın Orta Asya elçisi olarak gördüğünü söyleyen Diyor Mahkamov, önümüzdeki yıl Kazakistan'ın Alma Ata kentinde, ülkenin en ünlü restoranını açacağını duyurdu. Diyor Mahkamov, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda MyDay dergisi'nin yaptığı araştırmada 2021 yılının en iyi restoranları arasında Merhaba Restoranları'nın yer almasından gurur duyduğunu söyledi.



Özbekistan'ın tüm büşük şehirlerinde şubeleşmeye gideceklerini söyleyen Diyor Mahkamov, önümüzdeki yıl Andican'da Merhaba Kebap'ın açılışının yapılacağını ifade etti.