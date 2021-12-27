Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ünlü Özbek Şarkıcı Diyor, Gaziantep Baklavaları'nın elçisi oldu

Ünlü Özbek Şarkıcı Diyor Mahkamov, Türk Dünyası ve Türkiye'nin lezzetlerini Merhaba Steakhouse'de buluştudu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 22:32
Ünlü Özbek Şarkıcı Diyor, Gaziantep Baklavaları'nın elçisi oldu

Ünlü Özbek Şarkıcı Diyor, Gaziantep Baklavaları'nın elçisi oldu


Türk dünyasını yeni açtığı şubelerle kuşatan Merhaba SteakHaus kurucusu ünlü Özbek Şarkıcı Diyor Mahkamov, Gaziantep Baklavası'na ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl müzik hayatını zirvede bıraktığını duyuran Özbekistan'ın ünlü şarkıcılarından Diyor Mahkamov restoran zincirine yeni halkalar ekliyor. 3 yıl önce ilk şubesini Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te Taylan Steakhouse olarak açan Diyor Mahkamov'u hayranları yalnız bırakmadı.

Merhaba Steakhouse'u Taşkent'te yeni açılışı yapılan Riviera Mall bünyesine taşıyan Diyor  Mahkamov, Merhaba Kebap Burger ailesini, Gaziantep Baklavaları ve Türk tatlılarıyla zenginleştirdi. 

Kendisini Gaziantep Tatlıları'nın Orta Asya elçisi olarak gördüğünü söyleyen Diyor  Mahkamov, önümüzdeki yıl Kazakistan'ın Alma Ata kentinde, ülkenin en ünlü restoranını açacağını duyurdu. Diyor Mahkamov, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda MyDay dergisi'nin yaptığı araştırmada 2021 yılının en iyi restoranları arasında Merhaba Restoranları'nın yer almasından gurur duyduğunu söyledi. 


Özbekistan'ın tüm büşük şehirlerinde şubeleşmeye gideceklerini söyleyen Diyor Mahkamov, önümüzdeki yıl Andican'da Merhaba Kebap'ın açılışının yapılacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Merhaba RestoranMerhaba SteakhouseMerhaba SteakHaus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin ve Altcoin Fiyatlarında Kısa Vadeli Beklentiler
Bitcoin ve Altcoin Fiyatlarında Kısa Vadeli Beklentiler
Forex Kaldıraç Nedir? | Forex Şirketlerinde Kaldıraç Oranları
Forex Kaldıraç Nedir? | Forex Şirketlerinde Kaldıraç Oranları
Green Deal Nedir? Neden Önemlidir?
Green Deal Nedir? Neden Önemlidir?
İstanbul Satılık Villalar
İstanbul Satılık Villalar
Şeker Hastaları Sinirli Olur mu?
Şeker Hastaları Sinirli Olur mu?
Sakal Ekimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Sakal Ekimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İBB'den trafiği azaltacak projeye ödül
İBB'den trafiği azaltacak projeye ödül
Göz Altı Işık Dolgusu İle Yüzünüz Daha Canlı Görünsün!
Göz Altı Işık Dolgusu İle Yüzünüz Daha Canlı Görünsün!
Noter Tasdikli Tercüme Yeminli Tercümanlar Tarafından Yapılmalıdır
Noter Tasdikli Tercüme Yeminli Tercümanlar Tarafından Yapılmalıdır
Çay Fincanı Takımı Modelleri
Çay Fincanı Takımı Modelleri

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim