Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Üsküdar deprem için seferber oldu

Üsküdar Belediyesi Türkiye’yi yasa boğan yüzyılın felaketi depremin ardından bölgeye yapılacak yardımlar ve arama kurtarma ekipleri için hızla harekete geçti. 

08 Şubat 2023 Çarşamba 21:22
Üsküdar deprem için seferber oldu

Üsküdar deprem için seferber oldu
 


Depremin birinci günü arama ve kurtarma ekiplerini oluşturan Üsküdar belediyesi 21’i arama kurtarma, 14’ü ise teknik ekip olmak üzere 75 kişilik personeli hızlıca deprem bölgesine sevk etti. Ekipler AFAD tarafından Üsküdar Belediyesi’nin sorumluluk alanı olarak belirlediği İskenderun ilçesine yönlendirildi. Ayrıca 25 kişilik teknik ve lojistik personel de yarın sabah (09.02.2023) yardım TIR’larıyla yola çıkacak.

Üsküdar Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine ulaşır ulaşmaz çalışmalara destek verdiler. Ekipler uzun uğraşlar sununda enkaz altındaki depremzedelerden ulaşabildiklerini kurtararak sağlık kuruluşlarına gönderilmesini sağladılar. Üsküdar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve teknik personeller İskenderun ilçesinde kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyorlar.

Üsküdar Belediyesi arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra deprem bölgesinin yemek ihtiyacı için de harekete geçti. İstanbul’dan yola çıkarılan büyük bir TIR aşevine dönüştürüldü. İskenderun Gençlik Merkezi’nin önüne kurulan mutfakta 5 aşçı binlerce kişi için üç çeşit sıcak yemek sağlanmaya başlandı. Sıcak yemek dağıtımına ekipler ve imkanlar daha da genişletilerek devam edilecek. İstanbul’dan bölgeye erzak temini de yine sürecek.

Üsküdar Belediyesi, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda insanımızın yaralandığı deprem felaketinde yaraların sarılması amacıyla yardımların oluşturulması için de gerekli çalışmayı başlattı. Belediye binasının hemen yanında yer alan Çavuşdere Spor Salonu yardım toplama merkezi haline getirildi. Üsküdar ve çevresinden binlerce vatandaşın deprem bölgesine göndermek üzere getirdiği, battaniye, ısıtıcı, giyecek, yiyecek ve diğer barınma ihtiyaçları merkezde toplantı. Belediye görevlileri dışında yüzlerce gönüllü Üsküdarlı da yardımların tasnifi ve gönderimi için çalıştı. Toplanan yardımlar TIR ile bölgeye ulaştırıldı; ulaştırılmaya da devam ediliyor. 

Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı
Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı
BTK depremi unuttu sosyal medyayı kısıtladı
BTK depremi unuttu sosyal medyayı kısıtladı
Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı
Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden halka seslendi
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden halka seslendi
Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarÜsküdar BelediyesiDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatak Tercihinizi Şekillendirecek Önemli Nüanslar
Yatak Tercihinizi Şekillendirecek Önemli Nüanslar
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
Sulak alanları onarma zamanı
Sulak alanları onarma zamanı
Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti
Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti
Oyun Halıları ile İlgili En Çok Sorulan 5 Soru
Oyun Halıları ile İlgili En Çok Sorulan 5 Soru
Kalıcı Oje
Kalıcı Oje
İBB'den boş - dolu taksi tartışmasını bitirecek karar
İBB'den boş - dolu taksi tartışmasını bitirecek karar
Tekrar ısıtıldığında zehirleyen 7 besin
Tekrar ısıtıldığında zehirleyen 7 besin
İK Danışmanlığı Şirketlerin Göz Bebeği Oluyor
İK Danışmanlığı Şirketlerin Göz Bebeği Oluyor
Tüm Mekanlara Yüksek İklimlendirme Konforu ve Estetik Katan Ayaklı Klimalar
Tüm Mekanlara Yüksek İklimlendirme Konforu ve Estetik Katan Ayaklı Klimalar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim