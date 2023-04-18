Uzaktan Çalışma ve Üretkenlik

Günümüzün hızlı tempolu ve dijital odaklı dünyasında, uzaktan çalışma kavramı, çalışanlarına daha fazla esneklik ve iş-yaşam dengesi sunmak isteyen şirketler arasında giderek daha popüler hale geldi. COVİD-19 salgını sırasında uzaktan çalışmanın yaygın olarak benimsenmesi ile birlikte, evden çalışırken üretkenliği sağlamanın ve sürdürmenin önemi gözardı edilemez. Bununla birlikte, uzaktan çalışma ortamında üretkenliği sürdürmek ve artırmak kolay olmayabilir. Bu içerikte, uzaktan çalışmada üretkenlik artırma stratejilerine genel bir bakış sunacağız ve uzaktan çalışma sırasında üretken bir ortamın nasıl sağlanacağına dair pratik tavsiyeler sunmaya çalışacağız.

Uzaktan Çalışma Üretkenlik Anketi

ExpressVPN’in anketi, uzaktan veya hibrit çalışmaya dair ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Uzaktan çalışmada çevrimiçi güvenlik ile ilgili detaylara girmeden önce uzaktan veya hibrit çalışan 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen anketin ilgi çekici sonuçlarına göz atalım:

Uzaktan çalışanların üçte ikisinden fazlası şirket tarafından sağlanan cihazları kullanırken iş görevleri haricinde vakit öldürdüklerini belirtti. Katılımcılar iş görevlerini gerçekleştirmedikleri zamanda hangi aktivitelerde bulunuyor?

%66’sı kişisel e-postalarını okuduğunu,

%59’u internetten alışveriş yaptığını,

%54’ü sosyal medyada gezindiğini,

%49’u yeni iş aradığını,

%39’u kumar oynadığını,

%37’si kripto para satın aldığını,

%42’si oyun oynadığını,

%44’ü dizi veya film izlediğini belirtti.

Uzaktan Çalışmada Rutin Oluşturmak

Her şeyden önce, uzaktan çalışmada iyi yapılandırılmış bir rutin oluşturmak, uzaktan çalışanlar için çok önemlidir. Buna belirli çalışma saatleri belirlemek, belirlenmiş bir çalışma alanı ayırmak ve tükenmişliği önlemek adına düzenli aralar vermek dahildir.

Tutarlı bir rutine sahip olmak, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirterek ve çalışanların görevlerine odaklanmalarını sağlayarak üretkenliği önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, belirli bir programa bağlı kalmak, iş ve özel yaşam arasında net bir ayrım oluşturmaya yardımcı olacak ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlayacaktır. Bunun için tabii ki ayrı bir iş alanı oluşturmak da çok önemlidir.

Uzaktan Çalışmada İletişim

İletişim, uzaktan çalışma üretkenliğinin başka bir hayati yönüdür. Ekip üyeleri ve yöneticiler ile yapılan düzenli kontroller ve güncellemeler, takım ve sorumluluk duygusunun korunmasına yardımcı olabilir.

Görüntülü toplantılar, anında mesajlaşma ve proje yönetimi yazılımları kullanımı gibi çeşitli iletişim araçlarının kullanılması işbirliğini kolaylaştırabilir ve ilerlemenin izlenmesini ve ortaya çıkabilecek sorunların ele alınmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca, her ekip üyesi için net beklentiler ve hedefler belirlemek, yanlış anlamaları önlemeye yardımcı olabilir ve herkesin aynı fikirde olmasını sağlayabilir.

Uzaktan Çalışmada Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, uzaktan çalışma ortamlarında üretkenliği artırmada önemli bir faktördür. Gerçekçi son tarihler belirleyerek ve görevlere öncelik vererek, uzaktan çalışanlar zamanlarını etkili bir şekilde kullanabilir ve en önemli olan sorumluluklarına odaklanmayı sürdürebilir. Buna ek olarak, zaman izleme araçlarını kullanmak, çalışanların üretkenliklerini izlemelerine ve iyileştirme yapabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olabilir.

Uzaktan Çalışmada Doğru Teknoloji Kullanımı

Doğru teknolojiye ve araçlara yatırım yapmak, uzaktan çalışma üretkenliğini de önemli ölçüde artırabilir. Yüksek hızlı internet bağlantıları, güvenilir donanım ve güncel yazılımlar, uzaktaki çalışanların görevlerini verimli ve teknik zorluklar olmadan tamamlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, dosya paylaşımı, belge işbirliği ve proje yönetimi için bulut tabanlı araçlar ve platformlar kullanmak,iş akışlarını kolaylaştırabilir ve ekip üyelerinin düzenli ve bağlantıda kalmasını kolaylaştırabilir.



Son olarak, olumlu ve destekleyici bir uzaktan çalışma kültürünü teşvik etmek, yapıcı geri bildirim sağlamak ve çalışanların başarılarını takdir etmek, uzaktan çalışırken bile bir aidiyet ve motivasyon duygusunu yaratmaya yardımcı olabilir. Ek olarak, çalışma saatleri açısından esneklik sunmak ve bireysel ihtiyaçları karşılamak, çalışanların sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmalarına yardımcı olur.

